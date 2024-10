El futbolista peruano Renato Tapia fichó esta temporada por el Leganés de la Liga española, pero se especuló sobre su posible llegada a Boca Juniors.

Al respecto, el también seleccionado nacional contó que lo llamaron en más de una oportunidad, y que en una de ellas incluso conversó con el propio presidente e ídolo xeneize Juan Román Riquelme.

“Sí es cierto que se puso en contacto conmigo (Román Riquelme) en otra ocasión, pero esta vez no”, dijo en entrevista al canal de Horacio Zimmermann.

“Se acercaron a conversar, pero quedó en conversación porque mi prioridad siempre ha sido estar en Europa los tiempos en que pueda estar en mi mejor nivel, y sepa que pueda soportar la élite”, añadió.

Por tal motivo, se mostró muy halagado y agradecido por el interés que mostraron varios clubes por contar con sus servicios, cuando se anunció su salida de Celta de Vigo.

“Agradezco a todo el mundo porque siempre han respetado mi decisión, no solamente Boca Juniors sino también los equipos que se han acercado. Sin embargo, siguen tratando de que yo me una a sus equipos, y la verdad lo aprecio, lo valoro, pero siempre he querido estar en Europa”, apuntó Tapia.

Como se recuerda, en los últimos días se confirmó su desconvocatoria para los duelos ante Uruguay y Brasil debido a una lesión, según informó la Federación Peruana de Fútbol.

El Perú vs. Uruguay se jugará este viernes 11 de octubre desde las 8:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nacional de Lima.

La blanquirroja marcha en la última posición de las Eliminatorias Sudamericanas con apenas tres puntos de 24 posibles, mientras que Uruguay es tercero con 15 unidades.