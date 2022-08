LEE TAMBIÉN: Cuando Claudio Pizarro pidió a Juan Reynoso para la selección hace más de una década

Un pequeño abrazo de Aspas, autor de cuatro de los seis goles que anotó el Celta, fue el gesto que necesita el ‘Cabeza’ para recuperar terreno de cara a su tercera temporada en España. Llegó en 2020 luego de siete años en la Eredivisie de Países Bajos -la liga ‘trampolín’- e irrumpió de gran manera. Sin embargo, su última campaña estuvo envuelta entre polémicas y lesiones.

“Renato ha regresado con una dolencia. Es una llamada de atención, sobre todo para la gente de Perú. Cada vez que va a Perú vuelve tocado, parece que somos los mecánicos que lo arreglamos para que juegue con la selección peruana”, mostró su molestia el Chacho Coudet luego del triunfo en Barranquilla ante Colombia que le permitió a la Bicolor soñar en ese momento con Qatar 2022, pero le dejó una lesión a Tapia, la tercera que sufrió en la temporada 2021-22.

“Me puedes decir lo que tu quieras pero lo que siempre me ha dado coraje, hasta el punto de ponerme a llorar, es que me digan que soy un mal profesional. A mí me duele mucho que mucha gente diga que solo vengo a cobrar o a ponerme bien solo para la selección”, replicó el volante semanas después en una entrevista.

Había, entonces, un cortocircuito entre técnico y jugador. Renato pasó de haber jugado 33 partidos de titular en su primera campaña entre Liga y Copa del Rey (completó 24 veces los 90 minutos) a solo disputar 13 encuentros desde el arranque (siete veces completó los 90′) en el último curso.

Tapia en el Celta Partidos Titular Completó los 90′ 2021-22 32 14 7 2020-21 34 33 24 Fuente: Soccerway

“Coudet ha confiado el puesto de pivote a Fran Beltrán porque intenta que el Celta sea más creativo en el mediocampo y no tener un estilo de corte defensivo como lo era con Tapia ahí”, analizan para DT El Comercio los muchachos de “Mundo Celeste”, una página dedicada y especializada sobre el cuadro gallego.

Beltrán es un español de 23 años que hizo divisiones menores en Getafe y Rayo Vallecano. En agosto de 2018, Celta pagó ocho millones de euros por su pase y la temporada pasada fue la de su consolidación: 39 PJ, 31 de titular. Es decir, le quitó el puesto al peruano.

Pretemporada en Arabia, una segunda oportunidad

Durante las últimas semanas, Celta vivió en medio de rumores. Se habló de la posible salida del técnico Eduardo Coudet por su enojo al no tener ningún refuerzo que pidió (luego llegaron Mingueza del Barcelona y Marchesin del Porto, entre otros) y de una intención de venta al Real Valladolid de Renato Tapia, quien tiene contrato hasta 2024.

“No sé si son reales las ofertas que salieron, no hablé con mi representante”, dijo el ‘Cabeza’ acerca de los rumores. Su salida, según medios españoles, no era nada fácil. Valladolid pedía una cesión, pero el Celta quería una oferta atractiva económicamente. No se llegó a ningún puerto y Tapia fue considerado para la pretemporada con el plantel.

“Renato ha jugado en la pretemporada por falta de fichajes. Jugó de central los dos primeros partidos porque no se tenía, por entonces, un central fichado. El tercer amistoso lo jugó de mediocentro porque Beltrán estaba tocado”, nos dicen de “Mundo Celeste”. De hecho, en el último partido de preparación, Tapia fue central nuevamente y el que jugó en el mediocampo fue Beltrán, un indicio de la preferencia del entrenador.

“Puede ser que, como pasó en algún partidos de la temporada pasada, Coudet use un doble pivote. Esto ocurrió fuera de casa para intentar fortalecer defensivamente al equipo. Pero, hoy por hoy, el peruano es un jugador de rotación. Todo hace indicar que será suplente en el inicio de la liga, pero si recupera su nivel, estamos seguros de que volverá al once”.

Su pasado como central… ¿y delantero?

Verano del 2012. Aníbal Ruiz (+) llegó a Huánuco para dirigir a León luego de haber salido campeón con San Martín. En medio de la pretemporada, el ‘Maño’ decidió jugar un par de amistosos contra la Sub 18 del Esther Grande de Bentín. El partido terminó empatado 2-2. Los goles de Bentín los hizo un chico de 16 años, de tez morena y metro ochenta. Se llamaba Renato Tapia.

El ‘Maño’ no esperó mucho tiempo. Levantó el teléfono inmediatamente después del partido. Se puso los lentes y llamó a Carlos Gonzales, que ya era representante del jugador. “Es lo mejor que he visto desde que estoy en Perú. Es un fenómeno”, le dijo. En esa misma línea, un año más tarde, Markarián confesó a CMD que había un futbolista que lo volvía loco. “No tiene vergüenza para pegarle una patada a Pizarro o a Guerrero” , señaló. Don Sergio se metió en una encrucijada. No sabía si decir o no de quién se trataba. Hasta que al final optó por revelarlo. Ese futbolista, confesó, era el mismo que había maravillado al ‘Maño’. Era Tapia. El chico de 16 de metro ochenta.

Foto inédita de Renato Tapia junto a la Champions League que ganó el Liverpool en 2005. (Foto: Álbum personal del volante)

En Bentín, el ‘Cabeza’ era volante central. En San Agustín, otro club que lo formó, jugó hasta de ‘10′ y delantero. Al Liverpool, con 15 años, llegó a probarse como back central y disputó cuatro partidos con la Sub 19. Ganaron todos. Lo fue a ver Kenny Dalglish, en ese entonces técnico del primer equipo. Después de las pruebas, decidieron aceptarlo. Sin embargo, hubo un problema. El departamento médico se opuso a la contratación del peruano. Estimaban que alcanzaría 1.85 metros de estatura y el requisito mínimo era 1.90 m. Lo dejaron ir. Aunque luego volvieron a probarlo de volante, pero el peruano había decidido aceptar el proyecto del Twente, el club que le abrió las puertas de Europa.

Renato es un todoterreno, un futbolista polifuncional. En su tercera temporada en el Celta de Vigo, el peruano buscará nuevamente la consolidación y que eso beneficie también a la selección peruana. El ‘Capitán del futuro’, llamado así por sus propios compañeros, deberá ser el capitán -del presente- para el próximo proceso eliminatorio.