Los futbolistas de antes soñaban con jugar en las ligas europeas que veían por televisión, si tenían suerte de que se pase algún partido y, también, de contar con cable. Los de ahora anhelan que sus partidos en el Play Station pasen a la vida real. Los formatos en los videojuegos de fútbol son tan realistas, que las transmisiones ahora buscan parecerse a ellos y no al revés. Este sábado, Renato Tapia (1995) hará realidad el deseo de la mayoría de sus colegas peruanos: hará su debut en el fútbol español con la camiseta del Celta de Vigo. Será el peruano número 25 en jugar en la Liga de España.

El cuadro celeste visitará al Eibar este sábado, buscando dejar atrás la angustiosa campaña anterior. Un punto de diferencia los salvó de no descender y, probablemente, de no contar con Renato Tapia. El dos veces titular en el Mundial de Rusia 2018 puede jugar tanto en la primera línea de volantes como en la defensa, características que lo convierten en un elemento clave para el esquema de Óscar García Junyent. Encima, llegó sin que el club pague un solo euro por él. Negocio redondo. Por otro lado, Jean Pierre Rhyner entró a la convocatoria del Cádiz, que se estrenará ante Osasuna.

Este será el primer partido de la Primera División de España con un futbolista peruano desde el 18 de mayo de 2019. Aquella tarde, el también mundialista Luis Advíncula jugó los 90 minutos en un empate a dos goles del Rayo Vallecano contra, de coincidencia, el Celta de Vigo. El lateral también es el último compatriota en anotar en el balompié ibérico, en otra igualdad por 2-2, el 25 de setiembre de un año antes.

Si hablamos de goles, Juan Seminario tiene un lugar especial en la historia de la Liga. No solo anotó 55 veces en 109 presencias entre 1961 hasta 1969, sino fue el máximo goleador en su primera temporada con Real Zaragoza. Marcó 25 goles, dejando atrás a estrellas mundiales como Alfredo Di Stefano, Evaristo o Ferenc Puskás. Hasta ese momento, solo jugadores españoles, húngaros y argentinos habían sido ‘Pichichi’. También jugó en el FC Barcelona y Sadabell.

EL PICHICHI INOLVIDABLE

Nació en Piura el 22 de julio de 1936, debutó en el fútbol peruano con Deportivo Municipal y, luego de jugar en Portugal, España e Italia, pasó sus últimos años como profesional en su tierra natal con Atlético Grau y Atlético Torino. Juan Seminario ahora reside en el norte, es amigo de Rafael Nadal y su nombre no se menciona cuando se habla de la historia de la selección peruana. Luego de una gran Copa América 1959, el zurdo fue vendido al fútbol europeo y nunca más volvió a ser llamado. Lo mismo sucedió con varios compañeros suyos.

“A pesar de que en ese momento yo era goleador en España, no me convocaron. Para las Eliminatorias al Mundial de Inglaterra 1966 tampoco lo hicieron y por eso decidí renunciar”, le reveló a El Comercio hace algunos años. Seminario, quien de niño jugaba en el Río Piura y la Plaza de Armas, usando los árboles como arcos, jugó 19 veces por la Bicolor, celebrando nueve goles. Cuatro fueron a Inglaterra, para nunca más volver.

Incluso, cuando el Perú aún no había superado la insólita no clasificación al Mundial de Chile sin la presencia de sus mejores jugadores, Juan Seminario hizo una gira en Lima con Real Zaragoza, en mayo de 1962. Jugó dos amistosos ante una casi improvisada selección peruana. En el primero, el 13, le anotó dos goles en el triunfo ‘maño’ por 4-1. El delantero fue expulsado, pero con los hinchas y hasta directivos de la FPF presionando en la misma cancha, el árbitro se vio obligado a regresarlo al campo de juego. En el segundo duelo, nuestro combinado patrio ganó 3-1.

"En esos amistosos vi jugar solo 35 minutos a un juvenil de Sporting Cristal llamado ‘Sigi’ Martínez de 16 años. Un verdadero crack sobre el Estadio Nacional. Al día siguiente me dijo su padre, que tenía diez hijos más, “señor, lléveselo nomás”, le contó Juan Seminario a El Comercio en 2012. Así empezó la historia de otros peruano no muy recordado en España.

En su despedida del Real Zaragoza, Juan Seminario anotó cuatro goles en 40 minutos. (Foto: Real Zaragoza)

EL ‘SOL DEL PERÚ'

Si buscamos un solo partido de Sigifredo Martínez (25 de diciembre de 1943) en el fútbol peruano o la selección, no encontraremos ni uno solo. Pero si lo hacemos en el fútbol español, sumó ocho temporadas en seis clubes desde 1962 hasta 1971. Cuentan en dicho país que el mismísimo Alfredo Di Stefano “quedó perplejo” al enfrentarlo por su regate.

El ‘Sigi’ tiene una historia distinta de cómo llegó a Zaragoza. “El técnico mandó a Seminario a que me buscase. Se cansó Seminario de buscarme porque lo hacía por mi nombre. Por mi nombre pocos me conocían. Entonces dijo “se trata de un chico espigadito que que con la zurdita hace todo lo que quiere”. El día anterior había firmado por Sporting Cristal, así que se hicieron trámites”, comentó en Enlace Deportivo, con un marcado dejo español.

Martínez era el mayor de sus once hermanos y fue bautizado como el ‘Sol del Perú'. Con el Real Zaragoza ganó la Copa de Ferias en 1964. Luego de su paso por España, se fue a Francia y fue declarado el mejor jugador de la historia del Arles. A los 34 años, decidió retirarse pues “la afición merece un respeto" al no estar en su mejor nivel. “Me quedé con la espina clavada de nunca ser internacional. Mandaron hasta cuatro telegramas, pero nunca me dieron permiso para ir a la selección”, agregó.

Sigi Martínez, segundo de los sentados desde la izquierda, reforzando al Levante para un amistoso. (Foto: UD Levante)

EL ‘CHOLO’

Luego de clasificar a México 1970, Perú era favorito para ir al Mundial de 1974. Chile nos dejó afuera rápidamente, con una victoria en Montevideo. La Bicolor anotó tres goles en esa rápida Eliminatoria, dos de Hugo Sotil. Ni bien acabó dicho proceso clasificatorio, el ‘Cholo’ agarró sus maletas para viajar a España. El poderoso FC Barcelona lo esperaba al otro lado del Atlántico.

Hugo Sotil vistió la camiseta azulgrana desde 1973 hasta 1977 con 58 partidos y 15 goles. Se hizo gran amigo del histórico futbolista holandés Johan Cruyff, es más, uno de sus hijos fue bautizado con ese nombre. Esta dupla es muy recordada por una contundente goleada por 5-0 al Real Madrid, máximo rival del Barcelona, en el mismísimo Santiago Bernabéu. El ‘Cholo’ anotó un gol aquel 17 de febrero de 1974. Esa temporada ganaron La Liga.





Un mito muy popular en el Perú es que Hugo Sotil escapó de la concentración del Barcelona para jugar la final de la Copa América de 1975. En verdad sí recibió el permiso, pero todo el tiempo estuvo junto al directivo culé Manuel González, quien tenía la única misión de regresarlo a España ni bien acabe el partido. La misión sucedió al pie de la letra, pues el atacante no participó en las celebraciones, más allá de anotar el gol del título.

EL PRIMERO Y OTROS CASOS

Otro futbolista peruano no muy recordado en nuestro país fue el primero en jugar por La Liga de España: Alberto Loret de Mola. Lo hizo en Las Palmas desde 1958 hasta 1960. Años antes había vestido la camiseta de la selección peruana. El exvolante falleció en 2005.

El Celta de Renato Tapia tiene un vínculo curioso con el Perú, pues ya contó con dos mediocampistas de primera línea, que son José del Solar (1996-1997) y Juan Jayo (2000-2001). En una desafortunada coincidencia, ambos solo duraron una temporada. Francisco Duclós llegó al Celta B en el 2014, pero nunca llegó al primer equipo de Vigo.

Pedro Aicart compartió equipo con Hugo Sotil en FC Barcelona (1973-1974), pero él nació en Bolivia, más allá de su nacionalidad peruana. También jugó en Málaga (1976-1977). Eso sí, nunca jugó por la liga altiplánica y sí en la de nuestro país. No formó parte de ningún seleccionado.

Al igual que Renato Tapia, Luis Advíncula y Hugo Sotil, otros mundialistas peruanos en la ‘Liga de las Estrellas’ son Germán Leguía y José Velásquez. Por otro lado, Christian Cueva y Juan Carlos Oblitas jugaron antes de clasificar a Rusia 2018 y Argentina 1978, respectivamente.

