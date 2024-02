Renato Tapia sigue destacando en el fútbol español y fue elegido como el jugador del mes ‘Estrella de Galicia’ por los aficionados del Celta de Vigo.

El peruano de 28 años mantiene una destacada actuación en la liga y se mostró agradecido por la consideración.

“El esfuerzo individual se está viendo reflejado, no solamente en mí, sino también en el equipo. Como siempre lo he dicho, soy un jugador que es de equipo, que ayuda muchísimo y eso es lo que he tratado”, dijo en declaraciones a los canales oficiales del club.

“Gracias a la gente que lo reconoce, pero la verdad que contento con este premio”, agregó.

🏆 ¡Tapia repite como jugador del mes!



🏆 ¡Tapia repite como jugador del mes!

Renato se lleva el Premio @estrellagalicia de enero 🇵🇪👏

Cabe mencionar que Tapia fue distinguido con este premio también en el mes de diciembre.

Al inicio de la temporada, con la llegada del estratega español Rafa Benítez, se habló de la posibilidad de su salida al fútbol francés, pero finalmente se quedó y se hizo del puesto.