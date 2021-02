Renato Tapia está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera deportiva a nivel de clubes. El volante nacional arribó a Celta de Vigo en el inicio de la temporada y en cuestión de meses se ha ganado un lugar seguro en la oncena titular por su gran trabajo. No solo eso, la hinchada le respalda y lo confirma en las votaciones que realiza la institución.

Este jueves, el club celeste entregó al ‘Cabezón’ el trofeo al mejor jugador del mes de enero. “El centrocampista peruano obtuvo el 50% de los votos emitidos por la afición celtista a través de las redes sociales del club, seguido por Brais Méndez y Santi Mina con un 25% cada uno”, dice el portal oficial.

El futbolista de la selección peruana, que acumula dos de esos reconocimientos, se dirigió a la fanaticada. “Agradecer a toda la afición celtista, a todos los peruanos que votaron por mí. Incluso a gente que no es tan hincha del club que estuvo pendiente de mí. Es un honor recibir este trofeo nuevamente y espero seguir trabajando para llevarme muchos más”, expresó.

Renato Tapia respondió a los hinchas

El peruano atendió las inquietudes de los aficionados de Celta. El jugador admitió que “fue complicada” su adaptación al fútbol español y agradeció el apoyo de sus compañeros por el constante respaldo. El volante agregó que está “alcanzando un nivel que pocos conocen” y ello se debe a la continuidad, pero reconoció que “puedo dar mucho más”.

⭐️ ¡@renatotapiac, Jugador @EstrellaGalicia de enero! Segundo trofeo de la temporada para el peruano.



🗣️ El jugador celeste ha respondido algunas de las preguntas que le habéis enviado.



— RC Celta (@RCCelta) February 18, 2021

Tapia expresó el deseo de clasificar a una competición europea con el club: “Es lo que más quisiera”, manifestó. Luego, el volante destacó su competitividad “no me gusta perder, hace que eso me haga sacar fuerza de donde no piensan que tengo y salgo victorioso”. Mientras que indicó que el cariño de la gente “me hace muy feliz”.

De otro lado, el mediocampista recordó que Frank Lampard y Steven Gerrard son sus referentes, aunque destacó a Dirk Kuyt y Robin Van Persie, con quienes compartió en Feyenoord: “Ganaron todo, pero tenían esa misma hambre de seguir haciéndolo. Aquí, ver a Nolito y Iago Aspas me motiva”, manifestó.

Finalmente, Tapia eligió a los mejores futbolistas con los que compartió. “Ahí entro en controversia porque en la selección digo que Jefferson (Farfán) es uno de los mejores jugadores. Hace cosas que nunca había visto y ahora que he entrenado con Iago y he jugado con él, tiene cosas que te vuelven loco”, concluyó.

