Renato Tapia es una de las piezas claves de la selección peruana, pero no tanto para el Celta de Vigo, donde perdió el titularato desde hace algunos meses y pasó a un segundo plano. En esa línea, el mediocampista brindó una entrevista al youtuber Jaime Ferraro sobre su presente en España.

“Hay gente que te quiere y que no te quiere, es normal. Sobre todo con esto que dijeron que solo me ponía bien para la selección o que me estaba cuidando”, comenzó diciendo el ‘Cabezón’.

“Me puedes decir lo que tu quieras, pero lo que siempre me ha dado coraje, hasta el punto de ponerme a llorar, es que me digan que soy un mal profesional. A mí me duele mucho que mucha gente diga que solo vengo a cobrar o a ponerme bien solo para la selección”, añadió Renato Tapia.

“Por qué no lo dijeron el año pasado cuando jugué 32 partidos en menos de un año y también selección. Ya ahora que no estoy jugando, porque el DT. ha decidido no ponerme, ahora sí. Yo no puedo decirle al técnico que me ponga porque la gente dice que no juego aquí y a la selección sí, a la selección me van a seguir llamando y nunca voy a dudar en ir”, sentenció.

Números de Renato Tapia en Celta de Vigo

En la actual temporada, Renato Tapia ha disputado un total de 28 partidos con Celta de Vigo entre LaLiga y Copa del Rey. Sin embargo, prácticamente la mitad de los juegos ha sido ingresando desde el banco de suplentes.