Tapia recibió el respaldo de la prensa holandesa por su titularidad en Feyenoord

Todos pensaban que el destino de Renato Tapia estaba fuera del Feyenoord, sobre todo por las últimas declaraciones del nuevo director deportivo del club, quien a manera particular buscaba su salida.

Sin embargo, Renato Tapia luchó para mantenerse en Feyenoord y ha demostrado que puede ser una pieza importante en el equipo. Desde que arrancó la temporada ha sido titular en todos los encuentros.

Renato Tapia estuvo todo el partido en la clasificación de Feyenoord a la siguiente ronda de la Europa League. (Foto: EFE)

La prensa holandesa no ha sido ajena al suceso y se ha manifestado sobre la decisión del entrenador del Feyenoord por hacer jugar al mediocampista peruano tanto en la Europa League como en la Eredivisie.

"Ese joven no ha hecho nada ilegal, porque todavía tiene un contrato de un año. Y [Japp] Stam no hace nada ilegal al instalarlo", precisó Hans Kraay Jr, ex futbolista neerlandés que actualmente forma parte de FOX Sports.

El panelista, además, destacó el presente del ex integrante del Willem II. "[Stam] Hace lo que es mejor para el equipo. Renato Tapia también es un buen jugador, así que si cree que debería jugar, simplemente juega".

El ciclo 2019-20 ha empezado mejor que nunca para Renato Tapia, quien -hasta ahora- ha logrado acumular 347 minutos en cuatro compromisos. Cifra que supera ampliamente su primera rueda con el Feyenoord en el curso pasado.