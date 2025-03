El mediocampista nacional Renato Tapia vivió un tenso momento en redes sociales con un hincha de Celta de Vigo que cuestionó su salida del club de Galicia en la última temporada.

A través de su cuenta de X (Ex Twitter), el actual futbolista de Leganés le respondió evidentemente fastidiado por el tema.

“Ya no sé en qué idioma decirlo, y lo digo porque al parecer muchos de ustedes piensan igual. Yo dejé todo por el club. Entiendan, gente, no me ofrecieron nada. Me fui tranquilo. Nunca busqué otro club ni una mejora económica. ¡No te dejes engañar y piensa!”, escribió Tapia.

Ante esto, el fanático celeste le consultó si es que no pedía más dinero para renovar.

“Creo que si hubiese pedido más dinero, hubiese acabado en otra liga. Por favor, quédense con lo que es y no con lo que se les crea en la cabeza. Agradecer a la gente que me recibió con cariño y punto”, respondió el seleccionado nacional.

Como se recuerda, el último sábado, Tapia visitó con Leganés a su ex club, Celta de Vigo, con derrota en Galicia por 2-1.

En las próximas horas debe llegar a nuestro país para sumarse a los convocados por Óscar Ibáñez a la selección peruana que enfrentará a Bolivia y Venezuela por Eliminatorias.