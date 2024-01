Renato Tapia es sensación en España y en el mundo. El volante de la selección peruana ha quedado como agente libre tras no renovar con Celta y atraviesa un momento dulce en Europa. En su última presentación, fue la figura del triunfo de su equipo frente al Betis y destacó en particular por un pase notable. Los encargados de la transmisión de ESPN no pasaron por alto su atrevimiento y lo llenaron de elogios. El video es viral en redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO Renato Tapia y el pase perfecto que lo llenó de elogios en victoria de Celta contra Betis | VIDEO: ESPN