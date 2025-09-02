El debut de Erick Noriega en el Brasileirao sigue generando reacciones y esta vez se pronunció su representante, Guillermo Zariquiey, quien se mostró muy orgulloso por el progreso del también seleccionado nacional.
El último domingo jugó su primer partido con camiseta del Gremio de Porto Alegre ante Flamengo, en uno de los estadios con más historia del continente.
“Es emocionante presenciar el debut de un peruano en el Maracaná de la forma en que lo hizo Erick Noriega. Mostró un gran desempeño, demostrando que tiene un gran potencial, y esperamos que continúe destacando en Gremio, donde fue recibido de manera positiva”, dijo en declaraciones al programa ‘Entre Bolas’.
En esa línea, destacó la buena predisposición que mostró Alianza Lima cuando el ‘Tricolor Gaúcho’ se interesó en el ‘Samurai’.
“Tenemos palabras de agradecimiento para Alianza Lima que le permitió emigrar. Está en un equipo top en el mundo, en una liga importante, y este solo es el inicio”, apuntó Zariquiey.
Ahora, Noriega se encuentra junto a la blanquirroja que dirige Óscar Ibáñez para afrontar la fecha doble final de las Eliminatorias.
Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.
La Conmbeol designó como juez central del partido al argentino Facundo Tello.
