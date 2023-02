Ricardo Gareca brindó una reciente entrevista a ESPN Argentina y habló de distintos temas, entre ellos, el paso de Carlos Zambrano por Boca Juniors. El ‘Tigre’ dejó en claro que más allá de las condiciones futbolísticas, importa mucho la inteligencia cuando eres jugador ‘Xeneize’.

“Zambrano tiene todas las condiciones. Después, jugar en Boca se requiere de una inteligencia. Aparte de las condiciones futbolísticas, tiene que ser inteligente porque no está en cualquier lugar, sino en un equipo grande. Incluso a veces es más importante la inteligencia que las cualidades deportivas”, comenzó diciendo Ricardo Gareca.

“El futbolista necesita decidir y eso es difícil dentro del campo de juego. El jugador de Boca debe evitar que se lo expulse. Si entra en un conflicto debe saber en qué momento parar, futbolísticamente debe tener una personalidad importante”, agregó.

“Zambrano la tiene (inteligencia), no es que no la tenga. Esto es un tema que hablé con él cuando era técnico de la selección (Perú). Le remarqué esto porque era muy temperamental. Solo una vez no lo vi frenar en toda su carrera cuando tuvo problema con Chilavert”, sentenció el exDT de la selección peruana.

Sorprendido con Riquelme

Por otro lado, Ricardo Gareca contó detalles de su conversación que tuvo con Juan Román Riquelme, hace un tiempo atrás.

“Deseoso de aprender, de preguntar. Le intrigaba todo, muy respetuoso. Lo noté de esa manera. Riquelme, la visión que yo tengo, uno cuando a veces ve, analizo lo bueno y lo malo. A veces se queda con lo malo de las cosas que han pasado y a mí me gusta analizar lo bueno. Y de lo que yo veo, les dio oportunidad a Battaglia e Ibarra, que no siempre suelen ocurrir esas cosas. Me gusta observar esas cosas. Valoro todo. Si hay una crítica... Creo que él tiene mucha personalidad y les dio la chance, dirigir Boca te abre posibilidades porque es difícil dirigir ese nivel de equipo”, aseveró el ‘Tigre’.

“Ha demostrado él, te quiero decir que ha sostenido en momentos complicados y difíciles a entrenadores, es valorable. Quizás lo de Battaglia fue otro problema. Eliminado de Corinthians fue una injusticia increíble, a lo mejor en ese momento, dirigir un equipo como Boca, por ahí a Battaglia le faltó esa experiencia que tenía de jugador, de hablar cosas que se hablan en privado. A lo mejor se interpretó mal, no gustó, no cayó bien y se tomaron decisiones”, concluyó.