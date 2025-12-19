Pedro Gallese seguirá su carrera en el fútbol internacional. El portero de la selección peruana jugará para Deportivo Cali de Colombia, y Ricardo Gareca no tuvo más que halagos para el ‘Pulpo’.

“Pedro Gallese es un arquero que lo tuvimos prácticamente desde el inicio de mi era; fue el arquero titular de la Selección peruana, salvo algún inconveniente que pudo haber tenido, y luego jugó todos los partidos”, mencionó el ‘Tigre’.

El exentrenador de la selección peruana tuvo a Gallese bajo su dirección durante muchos años; por ello, conoce muy bien sus virtudes.

“Es un arquero de una enorme experiencia, con una gran capacidad, de los mejores arqueros que he tenido en mi carrera como entrenador, aparte de ser un profesional con todas sus letras y una gran persona”, indicó.

El portero peruano buscará consolidarse en el club ‘verdiblanco’, y sumar otro éxito en su carrera deportiva.

“Realmente me pone muy contento que vaya a un club grande como Deportivo Cali y le deseo el mayor de los éxitos en su estadía en una ciudad como Cali que se pasa espectacular”