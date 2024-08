Luis Advíncula es uno de los referentes actuales de Boca Juniors. Tras portar la cinta de capitán en la remontada sobre San Lorenzo, el mismísimo Juan Riquelme lo elogió. El presidente del club ‘Xeneize’ reconoció el compromiso del peruano tanto con el club como con su selección.

“Lo de Advíncula es maravilloso porque él jugó la Copa América, ama jugar con su selección, no se quiere perder ningún partido con su selección. En la Copa América, durante el primer partido, se lastimó feo el tendón, no pudo competir más. Al otro día que quedaron fuera, se subió al avión y apareció en nuestro entrenamiento. No podía caminar, estuvo una semana o diez días encima de la bicicleta porque no podía hacer otra cosa”, indicó

“Eso lo hace un jugador cuando se siente comprometido, contento y feliz. Él es parte de nuestra institución, fíjate que el otro día tuvo que salir en un partido de local porque le molesta ese tendón, no lo tiene bien. Esperemos cuidarlo para que nos pueda seguir ayudando tanto a nosotros como a su selección”, agregó

“Luis tuvo un quiebre cuando le hace el gol a Pereira. Fue impresionante. Desde ese día cambió su relación con el hincha. No teníamos dudas de él. Parece un jugador del club de toda la vida”, finalizó