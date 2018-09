Raúl Ruidíaz se sacó al portero y marcó golazo para el Seattle Sounders | VIDEO

Está endiablado. El goleador peruano Raúl Ruidíaz marcó este sábado su segundo tanto con el Seattle Sounders que vence por 2-1 en calidad de visitante al Vancouver Seattle.

A poco del final del primer tiempo, un error en salida de local dejó cara a cara al atacante nacional con el golero, a quien se sacó de encima con una 'finta' y definió a puerta vacía.

El mismo Ruidíaz había abierto el marcador a los 21 minutos, luego de pescar un centro desde la derecha.

Yordy Reyna, figura del Vancouver Whitecaps, no fue tomado en cuenta para este partido por acumular una fecha de suspensión.

Alineaciones confirmadas:



Vancouver Whitecaps: S. Marinovic, K. Waston, D. Henry, B. Levis, J. Nerwinski, N. Mezquida, C. Techera, R. Teibert, Ali Ghazal, A. Davies, K. Kamara.



Seattle Sounders: S. Frei, C. Marshall, K. Leerdam, Kim Ki-Hee, B. Smith, G. Svensson, O. Alonso, N. Lodeiro, H. Shipp, C. Roldan, Raúl Ruidíaz.