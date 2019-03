Ruidíaz anotó su segundo gol seguido en la Major League Soccer | VIDEO

Raúl Ruidíaz es sinónimo de gol en la MLS. Al menos, en lo que va de la temporada de la liga profesional de fútbol de Estados Unidos. El peruano empezó con el pie derecho el torneo con Seattle Sounders, con un gol. Y el reciente sábado, hizo otro.

Frente a Colorado Rapids, Raúl Ruidíaz puso el 2-0 final, en el marco de la segunda jornada de la MLS. La 'Pulga' aprovechó un rebote en el área y remató de zurda, a la altura de la zona del punto en el que se suelen ejecutar los penales.

Apenas a los 8 minutos del primer tiempo, Raúl Ruidíaz se encargó de aumentar la ventaja a favor de Seattle Sounders, que debutó en la MLS con una victoria a costa de Cincinnati. Kelvin Leerdam (5') había puesto el 1-0 transitorio.

Raúl Ruidíaz anotó su segundo gol en la temporada 2019 con el Seattle Sounders. (Video: YouTube)

Raúl Ruidíaz firmó su segundo gol en la MLS 2019 y alcanzó su décima anotación en sus últimos siete partidos con Seattle Spunders, incluidos los dobletes ante Portlan Timbers, San Jose Earthquakes y Colorado Rapids.

Esta semana se conoció que Raúl Ruidíaz no fue considerado por Ricardo Gareca para los próximos amistosos de la selección peruana. "Lo de Ruidíaz fue porque me pidió que no sea convocado por temas estrictamente personales", explicó el entrenador en conferencia de prensa.