El fútbol femenino peruano suma una nueva representante en el extranjero. Sandra Arévalo fue presentada oficialmente como nueva jugadora del Atlético San Luis, club que compite en la Liga MX Femenil.

La mediocampista nacional llega al conjunto mexicano procedente de Universitario de Deportes, equipo con el que se consolidó en la Liga Femenina peruana y destacó por su regularidad en el mediocampo. Su rendimiento a nivel local le ha permitido dar el salto internacional.

🚨 OFICIAL | Sandra Arévalo 🇵🇪 es nueva jugadora del Atlético San Luis 🇲🇽 de la Liga Mx Femenil. La volante peruana vivirá su primera experiencia internacional y será la segunda futbolista nacional en la historia del fútbol mexicano. ✈️

Llega procedente de Universitario de Deportes.



Llega procedente de Universitario de… https://t.co/fDj5L0LtxB pic.twitter.com/jipyNrojfX — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) January 27, 2026

Atlético San Luis apuesta por la volante como parte de su proyecto deportivo para la próxima temporada, en la que buscará fortalecer su zona media con una jugadora que tiene buen despliegue.

Para Arévalo, el reto pasa por adaptarse rápidamente a una nueva liga y consolidarse en un torneo de alto nivel competitivo.