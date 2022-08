Chivas de Guadalajara dio la sorpresa de la fecha en el Torneo Apertura de la Liga MX 2022 al vencer por la mínima diferencia a Rayados Monterrey en el Estadio Akron. El único tanto del compromiso lo anotó nada más y nada menos que Santiago Ormeño, quien celebró su primer gol con el ‘Rebaño Sagrado’.

El ‘Santi’, criticado por una gran parte de la afición de Chivas por ser seleccionado peruano, envió un mensaje a sus detractores luego del partido.

“Pues qué te puedo decir. La verdad estoy muy contento, ya me hacía falta (el gol) porque quieras o no la presión es fuerte, pero es algo con lo que tenemos que lidiar. Nosotros somos futbolistas y agradecido con la vida, con Dios y con mi familia. Este es el comienzo de muchísimos goles con este club. Espero poder ganarme ala afición porque hay muchos que no me quieren y a goles yo creo que me van a querer”, comenzó diciendo Santiago Ormeño.

Asimismo, el exdelantero de Club León y Puebla reconoció que el inicio de Chivas en el Torneo Apertura no fue el mejor, pero consideran que hoy en día están por el camino correcto.

“Creo que obviamente no es bueno empezar de la mala manera, pero el que viene de menos a más siempre es más peligroso que el arranca muy fuerte. Nosotros venimos encaminados y vamos a cerrar un buen torneo. Esto puede dar vueltas, podemos terminar de líder nosotros, puede pasar lo que sea. Claro que es un buen examen y vamos a continuar de esta manera”, sentenció el delantero.

¿POR QUÉ LA AFICIÓN DE CHIVAS NO ACEPTA A ORMEÑO?

El hincha de Chivas de Guadalajara no vio con buenos ojos el arribo de Santiago Ormeño porque, además de no representar a la selección mexicana, tuvo sus inicios en Club América y un paso por la cantera de Pumas UNAM.

PRÓXIMO PARTIDO DE CHIVAS

El conjunto de Guadalajara enfrentará a Pumas UNAM el sábado 27 de agosto desde las 21:05 (hora mexicana) por la jornada 11 del Torneo Apertura 2022.