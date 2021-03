Santiago Ormeño está ratificando en cada jornada de la Liga MX el gran momento que está viviendo en su carrera profesional. El último viernes, el delantero fue importante en el empate entre Puebla y Tigres (1-1) por la décima jornada. El jugador de 27 años convirtió el tanto que selló la igualdad en la cancha de la ‘Franja’.

Así, el atacante celebró por sexta ocasión en el Torneo Clausura 2021. De ese modo, el futbolista de los ‘Camoteros’ llegó a un total de 13 conquistas en la campaña 2020-21 para convertirse, según la versión azteca del portal de ESPN, en el deportista mexicano con más tantos en cualquier liga del mundo.

A nivel local, ‘Santi’ Ormeño se impuso a Juan José Macías, quien festejó 12 veces con la casaquilla de Chivas de Guadalajara, y a Henry Martín, que tiene la misma cifra, pero defendiendo los colores del América, el clásico rival.

Fuera del terreno mexicano, el goleador de Puebla también ha superado ampliamente a Hirving Lozano, uno de los referentes en ofensiva de la selección de Gerardo Martino. El ‘Chucky’ ha marcado nueves goles con Napoli en todos los torneos, ya sea en Italia o competencia de clubes en Europa.

Del mismo modo, Ormeño está por encima que Raúl Jiménez, quien alcanzó cuatro tantos con Wolverhampton. Aunque hay una excepción en este caso, pues el artillero está fuera de actividad desde el año pasado debido a una lesión en el cráneo que todavía necesitará más tiempo para retornar a la actividad.

Finalmente, la página de ESPN mencionó la distancia que hay entre el jugador de la ‘Franja’ y Luis Ángel Landín, mexicano de 34 años que marcó diez veces con Guastatoya en la máxima categoría del fútbol en Guatemala.

A pocas semanas de la jornada FIFA, Ormeño espera una convocatoria para defender una casaquilla nacional. “Son mis dos países (México y Perú) y creo que a lo mejor no me llama nadie, pero me voy con el primero que me llame y tenga el interés por mí”, comentó.