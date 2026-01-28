Sashenka Porras fue anunciada oficialmente como nueva jugadora del Necaxa Femenil, equipo conocido como las ‘Centellas’, que compite en la Liga MX Femenil y busca fortalecer su ofensiva para la presente temporada.
La atacante nacional llega al club mexicano luego de una etapa destacada en Alianza Lima, donde se consagró bicampeona y se consolidó como una de las futbolistas más importantes del torneo local. Su rendimiento a nivel de clubes le permitió, además, mantenerse como parte habitual de la selección peruana, con la que ha sumado experiencia internacional.
Necaxa hizo oficial su incorporación a través de sus plataformas digitales, resaltando el perfil ofensivo de Porras y su recorrido reciente. La delantera se suma así a un proyecto que apunta a ganar mayor protagonismo en el campeonato mexicano, una de las ligas más competitivas del continente.
Con este nuevo desafío, Sashenka Porras buscará consolidarse en la Liga MX Femenil y aportar goles y desequilibrio al ataque de las ‘Centellas’.
