El jugador peruano Alfonso Barco jugará por el HNK Rijeka, equipo de la primera división del Croacia.
Barco, quien ha jugado en equipos como Defensor Sporting de Uruguay y Emelec de Ecuador, podrá disputar la UEFA Conference League.
El HNK Rijeka, salió campeón en Croacia en la temporada 2024-2025 rompiendo la hegemonía del Dinamo Zagreb.
De esta forma, Barco deja el Emelec en donde tuvo continuidad para poder dar el salto a Europa y poder mostrarse a otros clubes.
