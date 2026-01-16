Barco disputará la UEFA Conference League con su nuevo club. (Foto: HNK Rijeka)
Redacción EC
El jugador peruano Alfonso Barco jugará por el HNK Rijeka, equipo de la primera división del Croacia.

Barco, quien ha jugado en equipos como Defensor Sporting de Uruguay y Emelec de Ecuador, podrá disputar la UEFA Conference League.

El HNK Rijeka, salió campeón en Croacia en la temporada 2024-2025 rompiendo la hegemonía del Dinamo Zagreb.

Alfonso Barco Del Solar seguirá creciendo en Europa. (Foto: HNK Rijeka)
De esta forma, Barco deja el Emelec en donde tuvo continuidad para poder dar el salto a Europa y poder mostrarse a otros clubes.

