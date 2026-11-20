El nombre de Sebastián Osorio empieza a ganar protagonismo en el fútbol europeo. El exjugador de Universitario de Deportes brindó una asistencia para que el Sporting CP U21 se adelantara en el marcador frente al Fulham, por la Premier League International Cup.
El nombre de Sebastián Osorio empieza a ganar protagonismo en el fútbol europeo. El exjugador de Universitario de Deportes brindó una asistencia para que el Sporting CP U21 se adelantara en el marcador frente al Fulham, por la Premier League International Cup.
La acción llegó a los 35 minutos, cuando el futbolista participó en la jugada que terminó con la definición de Miguel Almeida. El pase permitió abrir el marcador en Craven Cottage y significó la primera asistencia de Osorio en esta competición.
El Sporting CP amplió su ventaja apenas tres minutos después, a los 38′, por intermedio de Chris Grombahi, quien recibió el pase de Zaid Bafdili. De esta manera, el conjunto portugués tomó una ventaja de dos goles durante el encuentro.
Sebastián Osorio y su nueva etapa en el Sporting CP
Osorio llegó al Sporting CP en julio de 2026, luego de que Universitario concretara su transferencia definitiva al club portugués. El extremo, nacido en Colombia en 2008, desarrolló parte de su formación futbolística en el Perú y pasó por las divisiones menores del cuadro crema.
🚨 ASISTENCIA DE GOL de Sebastián Osorio 🇵🇪🇨🇴 | El ex jugador crema se animó con este pase para adelantar al Sporting CP U21 🇵🇹 ante el Fulham por la Premier League International Cup. Primera colaboración con el gol en el torneo para el extremo. ¿📞🇵🇪? https://t.co/mg8LZhcoMl— Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) November 20, 2026
Antes de dar el salto a Europa, también tuvo una etapa en la Universidad César Vallejo, donde jugó en condición de préstamo. Su rendimiento en el fútbol peruano le permitió despertar el interés del conjunto lisboeta.
Como parte del acuerdo por su transferencia, Universitario informó que conservaría el 30 % de los derechos económicos del futbolista ante una futura venta, además de contemplar ingresos adicionales sujetos al cumplimiento de determinados objetivos deportivos.
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