Se vulneró el espíritu deportivo. Luis Advíncula vivió un complicado y lamentable momento durante el partido de Boca Juniors vs. Atlético Tucumán luego de recibir comentarios racistas de parte de los asistentes al estadio. Ante esta situación que se suscitó en la Liga Profesional Argentina, Sebastián el ‘Pollo’ Vignolo decidió no quedarse callado y mostrar su indignación por la discriminación que se dio.

El conductor del programa 90 Minutos de ESPN comenzó su editorial refiriéndose a los malos comentarios que recibió el lateral peruano. Además se mostró arrepentido por la poca reacción que tuvo cuando se generó el insulto a Advíncula.

“Me voy a poner serio, hay algo que me preocupa mucho. La falta de educación, que naturalicen hechos que son realmente terribles. Que generan vergüenza, yo no sabía dónde meterme, Latorre tampoco, nos sorprendió. No tenemos que ser así, que no se lo naturalice como folclore. Con una buena conducción arbitral y con árbitros que estén no solo preparados para dirigir, sino para educar”, fueron las primeras palabras del ‘Pollo’

“Fue una vergüenza. Fui a ver muchos partidos del ascenso, como Atlanta, y se paraban cuando habían cantos agresivos. No podemos aceptar que en el fútbol argentino se permita cualquier cosa”, continuó el relator argentino.

Consideró que la situación no debe repetirse de nuevo y que, sin importar el club, el juez debe tomar medidas: “El otro día hubo un grito racista, no me importa si es uno, dos, 10, 500. Sea medio. Un árbitro que tenga las cosas claras y una conducción que le baje línea y que identifique al que fue y que se vaya. Sea de Boca, de Atlético Tucumán o del Real Madrid. Es más pensé que iban a emitir un comunicado los árbitros”.

Advíncula y el comentario racista que recibió

Situaciones que no se deben repetir dentro de un campo de juego sin importar el deporte. “Negro put...” fue la fuerte frase que recibió el lateral peruano. Alrededor del minuto 41 un aficionado que se encontraba en el estadio Monumental Presidente José Fierro de Tucumán, insultó a Luis Advíncula y debido al micrófono ambiental de la transmisión se logró escuchar dentro de la misma.