Alexander Callens volvió a destacar en la MLS tras volver a jugar por New York City. Esta vez fue figura ante New York Red Bulls y fue considerado ‘Man of The Match’, aunque su equipo terminó cayendo por la mínima diferencia como visitante.

El zaguero de la selección peruana se lució en el derby de New York a pesar de no tener reposo, pero estuvo a la altura. Se declaró “un poco cansado” al final del compromiso. Nada que le impida seguir dando todo.

“En la selección hemos tenido partidos muy duros, en la altura y contra Argentina, que es un gran equipo. Llegué (a Estados Unidos) y solo he tenido dos días para descansar, pero esto para mí no es excusa ni nada. En el campo traté de defender lo más que pude”, dijo el central luego de su reaparición.

La última vez que jugó fue el jueves pasado en la caída de bicolor ante la ‘Albiceleste’ por la fecha 12 de las Eliminatorias. Muchos lo elogiaron por su actuación en el Monumental, sin embargo, el defensor nacional prefiere tomar las cosas con calma y dar crédito al colectivo.

¡EL CENTRAL DEL MOMENTO! Alexander Callens, defensa de la @SeleccionPeru 🇵🇪, en #TIEMPOEXTRA 📺: "Estoy algo cansado, pues tuvimos partidos muy duros. Hay que seguir trabajando". #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/BNvnV5B9Uz — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 17, 2021





“Pienso que es el trabajo de todos, uno solo no hace todo. Hay que seguir”, agregó sobre los elogios que recibió tras su presentación en Buenos Aires, anulando a Lionel Messi y compañía.