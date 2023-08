A un día de que Juan Reynoso anuncie la convocatoria para el inicio de las Eliminatorias 2026, una buena noticia llegó a la Videna. Y es que Renato Tapia aparece en la lista de concentrados del Celta de Vigo para el choque ante Real Madrid por LaLiga de España este viernes (2:30 p.m., hora peruana).

A pesar de que en los últimos días su nombre se vinculó con el Cádiz, el técnico Rafael Benítez muestra que siente al volante defensivo como pieza importante en el plantel. Por eso no dudó en tomarlo en cuenta de cara a un partido complicado contra el poderoso equipo merengue.

“A mí me gusta intentar hacer las cosas bien, seguro me voy a equivocar mucho pero siempre quiero hacer las cosas bien, entonces, cuando llego, yo conozco la situación de Renato Tapia, charlamos y a partir de ahí es una situación nueva. Entonces, vamos a ir día a día para ver que es lo que sucede, él entrena, trabaja bien con el equipo, estoy contento con su actitud. En este caso, lo único que puedo controlar es mi conversación con él, yo sé lo que piensa él, lo que quiere él y a partir de ahí tomo decisiones deportivas que por ahí en un mes cambian, no hay ningún problema, simplemente se tienen que tomar decisiones día a día”, señaló el entrenador español en conferencia de prensa.

Celta buscará su primera victoria en la temporada liguera. En la primera fecha perdió ante Osasuna y en la jornada pasada empataron a un gol frente a la Real Sociedad. Esta vez, frente al cuadro blanco, intentarán sumar de a tres en casa.