Christian Cueva llegó a Lima la mañana de este jueves en medio de su complicada situación con su club, el Santos brasileño, y también un día después de que se anuncie la lista de convocados de la selección peruana, en la que que su nombre no figuró.

Con rostro serio, Christian Cueva salió del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y decidió no atender a la prensa deportiva, que buscaba alguna declaración suya. El futbolista se dirigió al hotel del terminal aéreo.

El motivo del viaje de Christian Cueva, desde Brasil a la capital peruana, se debería a que el jugador de 27 años tendría que resolver problemas familiares. Asimismo, el exjugador de Alianza Lima evaluaría su futuro.

"Cueva tiene muchos problemas, todos lo saben. Empeoró debido a la situación que ocurrió. No asistió al entrenamiento del sábado, sin explicación. Aún no lo hemos decidido. Existe la idea de que surgirá algo para que el club pueda pensar. Todavía existe la posibilidad de hacerle algo para el próximo año. Ya no juega en Santos este año", afirmó Paulo Autuori, director deportivo del club paulista, el miércoles.

De acuerdo a Gazeta Esportiva, la nueva concesión de Santos a Christian Cueva le costará un descuento de su sueldo al deportista.