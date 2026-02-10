Con el amargo debut de Chávez, la racha de Ugarriza y el lamento de Noriega: así les fue a los peruanos en el exterior y qué viene para ellos

Poner el foco de atención en cómo les fue a los peruanos en el exterior es un ejercicio simple que todo amante del fútbo debería hacer. Para nadie es un secreto que la selección peruana necesita jugadores en buen nivel y es clave seguir el rastro de quienes nos representarán en los próximos compromisos a este nivel.

Bajo ese panorama, este fin de semana, hubo acción para nuestros compratriotas. De hecho, Felipe Chávez debutó con Colonia FC tras dejar el Bayern Munich y empezó así su nueva aventura en la Bundesliga. Por otro lado, Adrián Ugarriza volvió a marcar con Kiryat Shmona y confirma un buen presente futbolístico. Aquí, hacemos un repaso a la jornada.

Felipe Chávez

No pasó mucho tiempo para que Felipe Chávez debute con la camiseta de Colonia FC. El volante peruano jugó los últimos 10 minutos del partido contra RB Leipzig, por la Bundesliga, y dejó una buena impresión en el comando técnico a pesar de que su equipo perdió 2-1. Pese a ello, Chávez se mostró participativo y decidido a empezar una nueva aventura lejos del Bayern Munich.

Felipe Chávez. (Foto: FC Colonia)

Sergio Peña

Tras su salida de Alianza Lima -se desvinculó-, Sergio Peña busca una nueva vida en el fútbol turco. Mientras se investiga su caso, el volante ahora juega en el Sakaryaspor de la segunda división y ayer debutó como titular ante el Erzurumspor. El cuadro de Peña cayó 1-0 y sigue en el puesto 18, solo un puesto por encima del descenso a tercera. La próxima fecha, el jueves 19, enfrenta al Pendikspor, hoy sexto en el torneo.

Sergio Peña

Adrián Ugarriza

Quien también pasa un buen momento es Adrián Ugarriza. El delantero peruano fue titular con Kiryat Shmona y anotó en el empate 1-1 ante Maccabi Netanya, por la Premier League de Israel. Así, llegó a los 12 tantos esta temporada entre Copa y Liga, un promedio que le permite mantenerse como titular. Si bien su equipo no pudo sumar de a tres, Ugarriza se metió en el top 5 de máximos goleadores del campeonato local. Su próximo partido será el sábado 14 ante Ironi Tiberias.

Erick Noriega

Erick Noriega fue titular con Gremio en el partido contra Novo Hamburgo, pero salió expulsado casi al final por doble amonestación y no podrá jugar la semifinal del Campeonato Gaúcho. Es la primera tarjeta roja que recibe desde que llegó al fútbol brasileño. Pese a ello, su equipo venció 1-0 y sigue en carrera en este certamen. Su próximo partido será este miércoles ante Sao Paulo en el Morumbí, por la fecha 3 del Brasileirao.

Gremio de Porto Alegre pagó 1.5 millones de dólares a Alianza Lima por el 80% del pase de Erick Noriega. (Foto: AFP)

Oliver Sonne

Más rápido de lo pensado, Oliver Sonne se ha ganado el puesto de titular en el Sparta Praga. El fin de semana jugó todo el partido en la victoria de su equipo por 3-0 sobre Zlín, destacando por su solvencia a la hora de pasar al ataque y mostrándose como una opción de pase en el mediocampo. La vocación ofensiva de Sonne le permite abrirse paso sobre sus compañeros y en su nuevo equipo goza de la continuidad que no tuvo en Burnley.

Joao Grimaldo

Al igual que el ‘Vikingo’, Joao Grimaldo también estuvo presente en la victoria del Sparta Praga, aunque no fue titular. El ex Sporting Cristal ingresó a los 77′ y le dio otro aire al equipo en ofensiva. Aunque no tuvo ocasiones claras para marcar, su explosividad es un recurso que en su equipo utilizan para generar peligro. El próximo partido del Sparta Praga será el domingo ante Hradec Králové.

Jesús Pretell

Con la confianza de Tiago Nunes, Jesús Pretell alineó como titular en la victoria de Liga de Quito por 4-2 sobre Always Ready, en la denominada Noche Alba 2026. Pese a que fue un partido amistoso, el volante peruano estuvo atento a las coberturas y a la distribución de juego de su equipo. Estuvo en cancha 61′, pero hay expectativa por verlo durante la LigaPro y la Copa Libertadores.

Bassco Soyer

Quien tuvo una fecha para el olvido fue Basso Soyer. El peruano arrancó como titular en el triunfo de Gil Vicente por 1-0 sobre Marítimo por la Liga de Relevaciones U23 de Portugal; pero falló un penal y se fue expulsado. Soyer decidió mal al enviar su remate muy desviado del arco. Y después de eso vio la tarjeta roja por una fuerte falta contra el rival en una jugada dividida.

Piero Quispe

Es costumbre ver a Piero Quispe iniciar las acciones en Sydney FC y el fin de semana no fue la excepción. El peruano disputó los 90′ con su equipo, pero perdió de visita ante Auckland City por 1-0 por la A-League. Con ese resultado, los celestes son terceros con 25 puntos, a cinco unidades del líder Newcastle Jets. Su próximo partido será este sábado ante Adelaide United.

Pedro Gallese

Por segunda vez, Pedro Gallese dejó su valla invicta en Deportivo Cali. El arquero peruano fue titular en el empate 0-0 ante Millonarios, por la Liga BetPlay de Colombia. A pesar del resultado, la campaña que viene haciendo su equipo es regular, pues se ubica en el octavo lugar con siete puntos, a tres del líder Internacional de Bogotá. Gallese tuvo buenas intervenciones y es dueño y señor del arco caleño.

