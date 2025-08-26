El cabezazo furioso de Ramos, el primer festejo de Sonne y la ‘mano’ que recibió Gallese: el UnoxUno de los peruanos en el exterior y cómo llegan a la Bicolor

Ponerle la lupa a los peruanos en el exterior es un ejercicio clave para todo amante del fútbol. La razón es simple: es importante saber cómo les va afuera y en qué momento están actualmente, sobre todo cuando la selección peruana disputará en breve los últimos dos partidos de las Eliminatorias 2026. Las fotos son distintas. Y si bien hubo algunos festejos furiosos, los lamentos también se hicieron presente el último fin de semana.

Quizá la alegría de la jornada la puso Luis Ramos con ese cabezazo letal para que América de Cali iguale 1-1 contra Atlético Nacional en Colombia. Fue un testazo certero, de ‘9′, dejando la vida en esa jugada. Se volvió a abrir el arco y en la Videna lo celebran. Pero quizá la contraparte la puso Pedro Gallese en Orlando City, tras encajar cinco goles frente a Nashville SC. Igual, partidos malos lo sufren todos.

UnoxUno de los peruanos en el exterior

Luis Ramos (8): Clave para el empate del América de Cali. Jugó 70 minutos y fue determinante en el resultado. Cabezazo dentro del área, como un ‘9′ que se eleva y define. Conoce su posición y le saca provecho a las oportunidades. Se le notó con más confianza y seguridad. Su próximo partido será este miércoles 27 ante Bucaramanga por la ida de los octavos de final de la Copa de Colombia.

Pedro Gallese (4): Recibió cinco goles en la derrota de su equipo. No tuvo una gran noche, lo cual es raro sabiendo de su calidad y el nivel que siempre muestra en Orlando City. Pudo resolver mejor algunas atajadas. Mal partido en general de sus compañeros. Su próximo rival será Inter Miami este miércoles 27 por las semifinales de la Leagues Cup.

Kenyi Cabrera (5): Ingresó desde los 77′ en la victoria de Vancouver Whitecaps 3-2 a St. Lois City, por la jornada 28 de la MLS. Ha sumado minutos en los últimos tres partidos. Se le seguro, confiado y bien rodeado. Sus ganas le permiten abrirse paso en el equipo. Su próximo rival será Philadelphia Union el 13 de septiembre.

Oliver Sonne (6): Entró a los 68′ en el triunfo Burnley 2-0 sobre Sunderland, por la segunda fecha de la Premier League. Jugó como lateral derecho en línea de cinco y en todo momento estuvo seguro en la marca. Fuerte en las coberturas y participativo en el ataque. Su próximo rival será Derby County por la EFL Cup, este martes 26 de agosto.

Con Oliver Sonne 🇵🇪 desde los 68', Burnley venció 2-0 a Sunderland por la segunda jornada de la Premier League 2025/26 🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿.



✅ Jugó como lateral derecho en una línea de 5 y en todo momento estuvo seguro en la marca.



🆚 Su próximo rival será Derby County (26/08) por la EFL Cup. pic.twitter.com/aK9MeFZtPB — Momento Deportivo (@MDeportivope) August 23, 2025

Jefferson Cáceres (5): El delantero peruano hizo su debut el sábado en el Dunfermline de la Segunda División de Escocia. Jugó los últimos 27 minutos ante Raith Rovers. Pocos chispazos, se esperó más de él. Con tiempo, debería tener continuidad.

Yordy Reyna (5): Titular y jugó todo el partido en el empate de Rodina FC 1-1 ante FC Shinnik. No marcó goles, pero le suma jugar desde el inicio. Pese a ello, está lejos de su mejor versión. Poco participativo en ataque. Le cuesta encontrar espacios cuando lo referencian en el área. Mucho por mejorar.

Marcos López (6): Jugó el segundo tiempo en Copenhague, que igualó 1-1 con Odense BK, por la liga danesa. Estuvo acertado en su posición. Claro para la marca y preciso para la ofensiva. Este miércoles juega ante Basel, por la vuelta de los playoffs de la Champions League. Llegará con minutos a la selección peruana.

Christian Cueva (5): Volvió a la titularidad tras superar su lesión. Técnico para hacer jugar, pero lento para defender. Le cuesta el tema físico cuando lo exigen. Jugó los 90′, pero Emelec perdió 1-0 ante Independiente del Valle. Ha sido criticado por su sobrepeso. Igual, depende de él volver a su físico ideal. Su próximo partido será ante Aucas el sábado 30.

Christian Cueva es figura en Emelec. (Foto: Emelec)

Piero Quispe (5): Sin trascender en Puma. Jugó 55′ en el empate 0-0 ante Puebla. Tiene poca participación en la elaboración, el traslado y las transiciones. No marca diferencia, pero tiene la confianza del DT. No fue convocado a la selección peruana en esta fecha doble. Volverá a jugar el domingo 31 ante Atlas.

Luis Advíncula (3): Jugó apenas 8′ en la victoria de Boca 2-0 ante Banfield. Ha perdido continuidad, peso y confianza. Quizá, uno de los rendimientos que más ha caído en los últimos meses. No brilló mientras estuvo en campo.

