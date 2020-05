El regreso del fútbol no es igual en todos los países, en algunos se torna incierto debido a la no disposición del gobierno o por la cantidad de contagios que crece cada día. El deporte rey se mantiene en suspenso y algunos jugadores peruanos que militan en estas ligas solo entrenan de manera remota. Sin protocolos, no podrán volver a las sedes deportivas. Próximos a las Eliminatorias Mundialistas, algunos de nuestros nacionales llegarían fuera de ritmo para estas fechas.

México, Brasil y Argentina albergan a futbolistas que buscan continuidad para poder estar en el radar de la selección peruana. Sin embargo, la pandemia del coronavirus obligó a paralizar las acciones e incluso, en México, se canceló la Liga MX y no habrá campeón. En Argentina, el torneo recién hubo una fecha y se canceló, pero en Brasil todo es incierto a pesar que volvieron ligeramente a entrenamientos.

BRASIL A LA ESPERA

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está de acuerdo con el retorno del fútbol y sabe que no habrá público en los estadios. "En un primer momento había mucho jugador que no estaba de acuerdo al retorno, pero ahora hay otro entendimiento por parte de los jugadores para volver, obviamente sin hinchada", manifestó el mandatario.

Bolsonario se reunió con el alcalde de Río de Janeiroella, e indicó que solo se permitió las actividades de fisioterapia, pero Flamengo volvió de manera normal. Por su parte, la Conferedación brasileña propone iniciar a fines de junio bajo un plan detallado sobre las reglas de sanidad.

¿Qué peruanos juegan en Brasil?

Paolo Guerrero volvió a los entrenamientos de manera gradual, el capitán de la selección peruana viste los colores de Internacional de Porto Alegre y esta ciudad está autorizada para hacer trabajos de manera presencial. Guerrero dejó de entrenar de manera individual y junto a sus compañeros de equipos desarrollaron juegos con balón.

Torneo Partidos Minutos Goles Copa Libertadores 6 540 3 Campeonato Gaúcho 2 180 1

E a saudade do nosso camisa 9 em campo? 😍⚽️ #VamoInter pic.twitter.com/zbxaGbFxJ9 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 18, 2020

Kevin Quevedo llegó a Goias luego de no renovar su vínculo con Alianza Lima, debido a una indisciplina quedó fuera de la lista para disputar el Preolímpico a Tokio 2020. La oportunidad de jugar en Brasil le da su primera experiencia en el exterior. En lo poco que disputó, Quevedo jugó 35 minutos en el campeonato Goiano y por lo pronto no tiene goles.

Coronavirus | DT de Kevin Quevedo en Goiás bajo sospecha de COVID-19 y es aislado del primer equipo

Alexander Lecaros llegó a Botafogo de manera sorpresiva, el ex Real Garcilaso tiene su primera experiencia en el extranjero sin ser un jugador que acaparó muchas portadas. Su vuelta a los entrenamientos se dará a inicios de junio, luego que el alcalde de Río autorice los actos deportivos.

Fernando Pacheco también volverá a inicios de junio. El actual jugador de Fluminense se adaptó rápido al club e incluso ya anotó antes de la paralización. Lleva 5 partidos con 168 minutos en el campo de juego y un solo gol en la Copa Carioca.

GOL Fernando Pacheco: ver tanto del peruano con Fluminense ante Vasco (15/03/2020)

MÉXICO DETENIDO

Previo a la pandemia, el fútbol en México tenía planeado volver a finales de julio, pero el panorama se complicó debido la expansión del virus y el clausura mexicano se tuvo que cancelar el pasado 22 de mayo. Si esto disminuye, el próximo torneo comenzaría en agosto o septiembre. Eso sí, Chivas y Santos presentan casos de coronavirus en su plantilla, lo cual puede ser un factor de retraso.

Esto también dará un respiro a los clubes para realizar los respectivos test de Covid-19 y las autoridades puedan dar luz de verde de manera definitiva para volver a entrenar, tener pretemporada y condiciones adecuadas.

#ComunicadoOficial



Resolución de la Asamblea Extraordinaria de la LIGA MX:



Se determinó concluir anticipadamente el Torneo Clausura 2020.



➡️https://t.co/CZRBXeye4h pic.twitter.com/3vnU9nFd6u — #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) May 22, 2020

¿Quiénes juegan en México?

Yoshimar Yotún es jugador de Cruz Azul recibió el alta médica tras la lesión que lo apartó de los campos desde inicios de año. Sin embargo, su futuro parece ser incierto por ofertas que lo colocan en clubes de Europa o un posible regreso a la MLS. Respecto al torneo, su equipo marchaba en el primer lugar y era fuerte candidato a llevarse la máxima corona.

Yoshimar Yotún ha participado en tres partidos de Cruz Azul en el Clausura 2020. (Foto: AFP)

Partidos en temporada 2019/2020

Torneo Partidos Minutos Goles Liga MX 2019-2020 17 1308 1 Liga de Campeones Concacaf 1 24 0

Pedro Aquino es actual jugador de León y en declaraciones contó que desechó una oferta para cambiar de camiseta. “Yo estoy feliz acá en León. Se han portado muy bien conmigo. Me siento muy contento aquí. Tendría que ser muy buena para poder yo salir”, manifestó para América TV. Por ahora, su entrenamiento es en casa con trabajos que le envía el club o el cuerpo técnico de la selección peruana.

Anderson Santamaria juega en Atlas y debido a una lesión, a fines de 2019, no ha sumado minutos en lo que va del año. Su contrato con el club ‘rojinegro’ está vigente y ya estaría en la última fase de recuperación para volver al entrenamiento virtual. El ex Melgar esperará el regreso del torneo para tener continuidad y ser parte de una convocatoria a la selección peruana.

Anderson Santamaria - Atlas

Alejandro Duarte es parte del Zacatepec de la Segunda División de México, el arquero peruano llevaba una buena temporada y, posiblemente, iba a ser llamado para el próximo proceso eliminatorio. Sin embargo, la suspensión del torneo le resta continuidad. Eso sí, respecto a su cuarentena declaró: “Tuve suerte de poder llegar a Acapulco, las primeras tres semanas estaba solo en Cuernavaca, era el único que no tenía un familiar por allá, así que un buen amigo mío me invitó y no lo dudé dos veces para venir acá, más tranquilo, es como estar en una burbuja acá, pero también preocupado por la situación que se vive en el Perú. Acá hay muy pocos casos, pero no me muevo mucho ya que no quiero arriesgarme más de la cuenta”, afirmó Duarte.

Torneo Partidos Minutos Segunda División de México 27 2430

Rodrigo Cuba también es parte de Zacatepec de México, el popular ‘Gato’ llegó a inicios del presente año tras usar su cláusula de salida en Sport Boys. Aprovechando la paralización, decidió operarse la rodilla a inicios de abril y afina detalles para volver a entrenar de forma virtual.

ARGENTINA PARALIZADO

El contexto en Argentina es complicado y el regreso del fútbol no es algo viable para los dirigentes. “Nosotros no manejamos los tiempos del regreso. Todo el conjunto de AFA pensamos lo mismo. Dependemos de los que nos diga el Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias”, declaró el titular de la AFA, Claudio Tapia.

Claudio Tapia es presidente de la AFA desde marzo del 2017. (Foto: AFP)

En este país, el fútbol se paralizó desde marzo y un eventual retorno tendría que darse con protocolos de seguridad. “Sería un irresponsable y un aventurero si arriesgo una fecha en la que volverá el fútbol. Ni siquiera hay claro un protocolo para entrenar o competir. Hasta que no haya una vacuna esa situación parece imposible”, explicó Tapia.

Carlos Zambrano es quizás quien mejor aprovechó la paralización, ya que en marzo tuvo que ser operado por fracturas en dos costillas. Para estos días ya está recuperado y puede realizar actividades físicas en su casa.

Además, hace unos días el paraguayo Junior Alonso anunció su partida del cuadro xeneize, lo que le da la posibilidad al central peruano de hacerse del puesto cuando se reinicie el fútbol.

Luis Abram pertenece a Vélez Sarsfield, este club fue el primero del país en desarrollar un protocolo sanitario para el regreso del fútbol. Respecto a la vuelta de los entrenamientos, el doctor detalló que “en cuanto a la readaptación de nuestros deportistas hemos desarrollado un proceso metodológico que se apoya en tres fases. Cada una describe actividades independientemente del deporte a llevar a cabo, ya que consideramos que es tarea del departamento de deportes bajar directivas para que las distintas disciplinas deportivas se adapten a cada una de las fases”, detalló el club. Respecto al jugador, realiza rutinas en casa.

Luis Abram llegó a Vélez desde Sporting Cristal. (Getty / Video: Jesús Mestas)

Partidos en temporada 2019/2020

Torneo Partidos Minutos Goles Superliga de Argentina 19 1692 0 Copa de la Superliga 1 90 0 Copa Sudamericana 2 159 0

Wilder Cartagena milita en Godoy Cruz y al igual que los demás equipos argentinos está de para. Sin embargo, los movimientos en el club vienen por parte del cuerpo técnico y es que ya tendrían todo arreglado con Diego Martínez para suplir a Mario Sciacqua. El peruano espera volver rápido a los entrenamientos para estar en el radar de Ricardo Gareca y ser convocado a la selección.

EN EUROPA, SIN ACTIVIDAD

En el Viejo Continente la situación no es muy distinta en muchos casos. Jefferson Farfán por ejemplo está cumpliendo un periodo de cuarentena debido a que dio positivo en las pruebas de Covid-19. Si bien ya sus síntomas se han regularizado, solo está haciendo ejercicios en su casa con supervisión del departamento médico del Lokomotiv.

“Vamos avanzando, sintiéndonos cada día mejor y fuertes, y con la mente siempre en positivo. Hoy fue un buen día, pero mañana será aún mejor”, publicó el peruano en sus redes sociales. En la temporada no jugó ningún minuto debido a lesiones, por lo que el cuadro ruso también anunció que no contará con él para la siguiente campaña.

Distinto es el panorama para Miguel Araujo y Sergio Peña del Emmen de Países Bajos. La Eredivisie fue cancelada debido a la pandemia, pero los clubes pudieron regresar a sus entrenamientos en campo desde la primera semana de mayo.

Tan bueno fue el andar de ambos peruanos en el equipo que hace una semana fueron 'premiados' por los hinchas con una cena, además de tener una video llamada sorpresa con sus familiares.

PEÑA

Torneo

Partidos

Minutos

Goles Eredivisie 23 1961 4 Copa 1 9 0

ARAUJO

Torneo

Partidos

Minutos

Goles Eredivisie 12 1080 1

Sergio en Miguel zijn vandaag feestelijk verrast door @RoodWitEmmen!



🍽 Diner op De Oude Meerdijk

🎶 LIVE muziek

🖥 Videogesprek met hun gezinnen in Peru



𝘜𝘯𝘢 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘪𝘢 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦!❤️#FCEMMEN #HIERKOMIKWEG #IKBLIEFTHUUS #SupportersVanMekaor pic.twitter.com/VXm8DZRkaF — FC Emmen (vanuut🏡) (@FC_Emmen) May 17, 2020

Para Luis Advincula la realidad es un poco mejor, ya que no solo viene entrenando ya de manera grupal con sus compañeros de Rayo Vallecano, sino que el gobierno español anunció que la Liga y la segunda división pueden empezar a partir del 8 de junio, por lo que pronto empezará a tener actividad oficial.

El problema para Rayo fue que no entrenó durando dos días como reclamo por sus salarios. Si bien el club volvió a las prácticas, no sacó a los jugadores del ERTE, que es como la suspensión perfecta de labores en Perú. El plantel reclamó por ello, y tras negociaciones lograron el acuerdo de volver.

Torneo Partidos Minutos Goles Segunda División 15 2025 0 Copa del Rey 1 20 0

Mientras, Miguel Trauco del Saint-Etiene expresó hace unas semanas su deseo de regresar al Perú, ya que la Ligue 1 en Francia se canceló, con lo que quedó sin actividades.

Él viene entrenando en casa con un programa que le entregó el comando técnico de la selección nacional. El lateral espera que ya sea en Perú o en Francia se reanuden los entrenamientos para poder volver a practicar en un campo.

PRONTO LA MLS

La posición de las autoridades en Estados Unidos siempre que fue que el deporte regrese cuanto antes. Los clubes de la MLS ya están entrenando desde principios de mayo a la espera de la resolución final. En principio trabajan de manera individual en esta fase que debe durar hasta el 1 de junio.

Se ha hecho público que el certamen regresaría el 22 de junio con todos los clubes concentrados en Orlando, Florida, donde el complejo deportivo de Disney sería el escenario de los encuentros.

La MLS manejaría un calendario de cuatro a cinco semanas para finalizar el torneo, siempre sin público en las tribunas. Apenas se habían jugado dos fechas de la presente temporada, por lo que necesitan acelerar todo para no tener más retrasos.

Jugador Club Partidos Minutos Pedro Gallese Orlando City 2 180 Edison Flores DC United 2 161 Raúl Ruidíaz Seattle Sounders 2 180 Marcos López San José - - Yordy Reyna Vancouver Whitecaps 1 90 Andy Polo Portland 1 90 Alexander Callens New York City 2 180





MÁS EN DT...