“Está tranquilo y espera estar listo en enero”: Erick Noriega y cómo va su recuperación lesión que le impidió cerrar un año redondo en Gremio

El pasado 22 de noviembre, cuando el reloj marcaba el minuto 69 del segundo tiempo, Arthur Cabral choca con Erick Noriega en una disputa aérea y genera que el exjugador de Alianza Lima al caer su pierna se enganche con el cuerpo del ariete de Botafogo. El defensa nacional se llevó la peor parte.

Horas después, el club Gremio informó que Noriega presentaba un desgarro completo de la articulación tibioperonea anteroinferior y un desgarro parcial de la articulación astragaloperonea anterior en el tobillo izquierdo. El club aclaró que no existe fractura, pero sí un daño ligamentario considerable que requerirá un proceso largo de recuperación.

El Comercio conversó con el entorno del jugador Erick Noriega y nos dijo lo siguiente: “Una lesión que pudo ser peor, felizmente no hay fractura, pero sí un desgarro de ligamentos del tobillo izquierdo. Entre 4 a 6 semanas de rehabilitación, que ya la inició apenas le dieron los resultados”, afirmó.

Erick Noriega. (Foto: Gremio)

No obstante, comentó cómo se siente Erick Noriega tras este duro suceso en su carrera como futbolista de Gremio: “Erick esta tranquilo, ya esta haciendo la terapia en el club, por un lado solo quedaban dos partidos en el torneo. El 5 de diciembre salió de vacaciones hasta el 5 de enero, entonces, a seguir con la rehabilitación para estar listo en enero”, sentenció.

Para conocer un poco cómo es la rehabilitación en este tipo de lesiones, El Comercio conversó con el reconocido médico deportivo Juan José Pérez de Cruz Azul, quien nos dijo lo siguiente: “Solo hay que esperar que cicatrice. Darle una muy buena rehabilitación con terapia física priorizando en fuerza, movilidad y habrá que ver cómo evoluciona en las primeras dos semanas, y si es necesario se infiltra algo ahí como antiflamatorios nada más. Es el único tratamiento en estos casos”, sentenció el médico deportivo a este diario.