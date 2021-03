El delantero colombiano Fredy Montero regresa al Seatle Sounders de la MLS luego de 8 años. De esta manera, el peruano Raúl Ruidíaz tendrá una competencia muy fuerte, ya que el ‘cafetero’ anotó un total 60 goles en el club estadounidense durante las temporadas 2009-2012, siendo el goleador histórico. Sin embargo, Montero asegura que no será fácil sustituir al peruano, pues siempre fue un rival difícil.

“Fue un dolor de cabeza enfrentar al peruano Raúl Ruídiaz y ahora es tiempo de disfrutarlo, quiero ser campeón con el equipo y vamos a trabajar juntos para ello”, aseguró el futbolista en Pulso Sport.

“Más que una competencia, él no tiene que cambiar su trabajo. Yo vine aquí a ayudarle a él y los demás. El único beneficiado será Seattle Sounders. Espero conocerlo pronto y compartir camerino con él”, agregó el delantero de 33 años.

Show Player

Fredy Montero jugó en Seattle Sounders del 2009 al 2012 para luego vestir las camisetas de Millonarios de Colombia, Sporting de Lisboa de Portugal, Tianjin Teda de China, Vancouver Whitecaps de Canadá (MLS).

Raúl Ruidíaz sueña con el partido ante Bolivia

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán no podrán ser parte de los encuentros ante Bolivia y Venezuela al encontrarse lesionados, por ello, Raul Ruidíaz será ‘9’. El atacante de Seattle Sounders sueña con anotar en La Paz.

“Sería lindo, ¿no? (anotar ante Bolivia) Yo estoy soñando con eso a cada rato. Por ahora, hay que seguir trabajando”, dijo Ruidíaz a Depor. El atacante, que no compite desde el mes de diciembre, se integró esta semana a los entrenamientos de la Selección Peruana en La Videna al mando del profesor Ricardo Gareca.

“Me siento muy bien y con el profesor Ricardo siempre conversamos: está feliz que entrene para sumar ritmo físico. Le agradezco por su confianza, valoro mucho eso. Pese a que no se da el gol, voy a seguir dando lo mejor de mí hasta el día que me convoquen, y de no ser llamado, apoyaré a mi selección, como buen peruano que soy”, aseguró