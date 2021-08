Gianluca Lapadula no se moverá del Benevento. El delantero de la selección peruana no ha sido inscrito en ningún club de la Serie A al cierre del mercado de pases en Italia y se quedará en la Segunda División de dicho país (Serie B), un torneo en el que no juega desde el año 2016, cuando jugaba en el Pescara.

El delantero peruano estaba en la mira de clubes como Udinese, Sampdoria y Cagliari, quienes querían quedarse con el atacante de la Blanquirroja, sin embargo, no hubieron movimientos en el último día del mercado de pases y Gianluca Lapadula tendrá que jugar nuevamente en la Serie B después de cinco años.

Recordemos que Gianluca Lapadula ya debutó esta temporada en la Serie B con el Benevento, lo hizo el pasado fin de semana ante Parma en la derrota de su equipo por la mínima diferencia y se esperaba que en estos días pudiera ser anunciado en un nuevo club, algo que finalmente no se concretó.

Sorprende que Lapadula no haya conseguido un nuevo club luego de la gran Copa América que disputó, sumando 4 goles con la selección peruana en dicho torneo y siendo una de las grandes revelaciones en la última edición del certamen de la Conmebol.

El peruano ya se encuentra en nuestro país para disputar el encuentro de Eliminatorias Qatar 2022 ante Uruguay, Venezuela y Brasil en esta fecha triple de clasificatorias sudamericanas. Eso sí, Lapadula no podrá estar presente este jueves en el duelo ante los uruguayos debido a que acumula una suspensión.

Conforme a los criterios de Saber más