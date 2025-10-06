Felipe Chávez y Philipp Eisele: Los Sub 20 que sueñan con triunfar en una de las ligas más exigentes del mundo y por qué son la esperanza de Perú para los próximos años

Son las dos caras de una misma moneda: la nueva generación de futbolistas peruano-alemanes que representa al país en las reservas más competitivas de Europa.

Si es del Bayern, es bueno

Felipe Chávez Fischer nació el 10 de abril de 2007 en Aichach, una pequeña ciudad bávara cerca a Múnich. Su padre peruano y su madre alemana le dieron la doble ciudadanía que hoy le permite elegir entre dos selecciones, pero ya eligió vestir la blanquirroja.

Es ambidiestro y se mueve por el campo con una versatilidad que llamó la atención de los cazatalentos del Bayern. Llegó a la cantera del ‘Gigante de Baviera’ procedente del FC Augsburg en 2019, cuando tenía apenas 12 años. Puede jugar como volante ofensivo o extremo, según las necesidades, y conoce el peso de llevar la ’10′ en la espalda.

El 17 de septiembre de 2025 marcó un antes y un después en su carrera juvenil. Anotó un doblete en el debut del Bayern sub-19 contra Chelsea en la UEFA Youth League. Fue derrota 3-2 para su equipo, pero dio un primer aviso. Los dos goles resonaron en las oficinas del club alemán y en los escritorios de la Federación Peruana de Fútbol.

Este martes el equipo sub-19 del FC Bayern sumó de a tres por primera vez. Chávez colaboró para encaminar la victoria 3-0 de su equipo dirigido por Peter Gaydarov, quien corrigió su once tras el amargo debut, sin quitar protagonismo al peruano.

Su reciente renovación de contrato con el Bayern refleja la confianza que el club deposita en su desarrollo. Ha sido invitado a entrenar con el primer equipo en varias oportunidades y enfrentó al Grasshopper en un amistoso.

El embajador en Frankfurt

Philipp Eisele Yupanqui nació el 19 de enero de 2007 en Múnich, pero su trayectoria lo llevó por un camino diferente al de Felipe. Su madre peruana le transmitió las raíces que hoy lo conectan con la Bicolor.

Es defensa central, aunque su versatilidad le permite actuar como mediocampista defensivo. Su camino hacia el profesionalismo fue más serpenteante: pasó por clubes menores como TuS Nieder-Eschbach, SpVgg 05/99 Bomber Bad Homburg, TuS Makkabi Frankfurt y FSV Frankfurt antes de llegar al Eintracht en 2022.

Un día después de Chávez, Philipp vivió su debut en la UEFA Youth League. Ingresó como suplente en la victoria 4-0 del Eintracht sub-19 contra el Galatasaray, cumpliendo su primer gran objetivo: jugar la competición continental más prestigiosa de su categoría.

Para la segunda jornada, el zaguero con apellido materno quechua fue titular y capitán en la caída (1-2) de su equipo ante Atlético de Madrid, de visita en la capital española.

Su contrato con el Eintracht Frankfurt lo posiciona en una de las canteras más competitivas de Alemania. El equipo sub-19 lidera el Grupo D de la U19 Bundesliga con 12 puntos en seis fechas, y Philipp ha contribuido con partidos en la liga juvenil alemana.

La conexión peruana

Ambos jugadores comparten algo más que la edad y el lugar de nacimiento: han sido convocados por las selecciones juveniles peruanas. Para la Federación, representan jugadores con proyección interesantes.

Felipe y Philipp han demostrado que su formación no les ha hecho perder la conexión con el país de sus raíces. Su presencia en equipos alemanes de elite envía una señal: el fútbol peruano no puede desaprovechar talentos de esas características.

Competir en la Youth League significa enfrentarse a los mejores talentos juveniles de Europa. Además de representar a sus actuales equipos, Chávez y Eisele son también el potencial del fútbol peruano en el ‘Viejo Continente’.

La vitrina es perfecta para atraer la atención de otros clubes europeos o para consolidarse con los colores que defienden. El salto al primer equipo depende de su rendimiento en estos escenarios.

Con su doblete contra el Chelsea, Felipe demostró que puede resolver partidos importantes. Con su debut ante Galatasaray, Philipp confirmó que está preparado para dar batalla a nivel europeo.

Cuando ambos saltan al campo con las camisetas del Bayern y el Eintracht, llevan consigo las expectativas de dos mundos: el alemán, que los formó, y el peruano, que los inspira. Saben que representan algo más grande que sus ambiciones personales.

