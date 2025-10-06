Felipe Chávez y Philipp Eisele: Los Sub 20 que sueñan con triunfar en una de las ligas más exigentes del mundo y por qué son la esperanza de Perú para los próximos años

Resumen de la noticia por IA
Felipe Chávez y Philipp Eisele: Los Sub 20 que sueñan con triunfar en una de las ligas más exigentes del mundo y por qué son la esperanza de Perú para los próximos añosResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
Mientras Felipe Chávez -convocado recientemente a la selección peruana por Manuel Barreto- juega con el escudo del Bayern Múnich, Philipp Eisele hace lo mismo con los colores del Eintracht Frankfurt a pocos kilómetros de distancia. Ambos nacieron en Alemania, tienen 18 años y cargan el corazón peruano heredado de sus familias. Juntos comparten un sueño: brillar en la UEFA Youth League, la Champions juvenil.
TE PUEDE INTERESAR
- Tabla de Liga 1 2025 EN VIVO: posiciones del Torneo Clausura y Acumulado, Actualizado
- Universitario golea a Juan Pablo II y estira su ventaja en la punta del Torneo Clausura
- VIDEO: Boca goleó a Newell’s con doblete de Milton Giménez
- PLUTO TV EN VIVO, Alianza vs. Ferroviária GRATIS por Copa Libertadores Femenina
- ¡Todo asegurado! Diego Churín marca el 2-0 de Universitario vs. Juan Pablo II | VIDEO