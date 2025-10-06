Felipe Casapía Coello
Felipe Chávez y Philipp Eisele: Los Sub 20 que sueñan con triunfar en una de las ligas más exigentes del mundo y por qué son la esperanza de Perú para los próximos años

Mientras Felipe Chávez -convocado recientemente a la selección peruana por Manuel Barreto- juega con el escudo del Bayern Múnich, Philipp Eisele hace lo mismo con los colores del Eintracht Frankfurt a pocos kilómetros de distancia. Ambos nacieron en Alemania, tienen 18 años y cargan el corazón peruano heredado de sus familias. Juntos comparten un sueño: brillar en la UEFA Youth League, la Champions juvenil.

