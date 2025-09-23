Por qué Cueva dejó Ecuador y está en Lima, y el caluroso e insólito recibimiento a Quispe en Australia: el UnoxUno de los peruanos en el extranjero

Debe ser una práctica tan peruana como obligatoria: seguir a los futbolistas nacionales en el extranjero, darles ese respaldo a los que nos representan afuera. Y en esta sección, te contamos a detalle cómo ha sido el fin de semana de los nuestros en sus respectivas ligas.

Desde Christian Cueva dejando Ecuador para venir a Lima en medio de rumores de una posible salida de Emelec, pasando por el insólito partido de Erick Noriega en el clásico de Porto Alegre, hasta el caluroso recibimiento a Piero Quispe en Australia antes de ser presentado como refuerzo del Sydney FC.

UnoxUno de los peruanos en el exterior

Erick Noriega (6): Gremio venció 3-2 a Inter en un clásico de Porto Alegre que tuvo al peruano como protagonista al cometer dos penales y ser consolado por sus compañeros en medio del partido. Aún así su equipo ganó y los hinchas le mostraron su respaldo a través de redes sociales. De hecho, un rechazo suyo terminó en el gol del triunfo del Tricolor, además de despejar diez veces, bloquear un tiro con dirección de gol y ganar tres duelos de seis.

🚨AGORA!



Bastidores da vitória do GRÊMIO no GRENAL.



Erick Noriega muito emocionado e aplaudindo por todo grupo. 🇪🇪 pic.twitter.com/CbLxksfwHY — GREMISTÓN (@Gremistao1903) September 23, 2025

Marcos López (7): Luego de una excelente participación en Champions League a mitad de semana, Copenhague recibió a Silkeborg en la liga de Dinamarca. Con Marcos López como titular, nuevamente, el cuadro danés no pudo conseguir los tres puntos; sin embargo, el peruano volvió a tomar protagonismo en uno de los goles. Para esta ocasión, desbordó por izquierda y lanzó un centro preciso para la cabeza de Mohamed Elyounoussi quien marcó lo que fue el 3-1 parcial. Para mala suerte de los locales, la visita logró un empate 3-3 y robó un punto en su visita. Por lo pronto, Copenhague es tercero con 17 puntos en 9 partidos disputados.

Joao Grimaldo (7): Por la fecha 30 de la Virslīga, el torneo de Primera División de Letonia, Riga FC lo dio vuelta y venció 3-1 a Jelgava. Joao Grimaldo, una de las figuras del cuadro letón, fue clave en el inicio de la remontada de Riga FC, que comenzó perdiendo 1-0. Sobre los 56′, el exSporting Cristal recibió un pase del senegalés Meïssa Diop, encaró para su pie derecho y cruzó su remate para dejar parado al arquero rival. Fue el 1-1 momentáneo, y luego vinieron los goles de Reginaldo Ramires y Marko Regza para el 3-2 definitivo de visita. Con esta victoria, Riga FC sumó 73 puntos y sigue firme en la cima de la liga letona, a nueve puntos de su escolta RFS con un partido más. En el caso de Joao Grimaldo, no marcaba desde el 19 de julio en la Virslīga, aunque lo suyo ha sido más destacado en cuanto a las asistencias: nueve en total, cinco por liga y cuatro por Conference League.

GOOOOL de Kenji Cabrera 🇵🇪.



Es el primer gol del peruano con @WhitecapsFC en MLS. pic.twitter.com/9uIBVObvif — MLS Español (@MLSes) September 21, 2025

Kenji Cabrera (8): el peruano vivió un estreno soñado en la Major League Soccer con la camiseta de Vancouver Whitecaps tras marcar un verdadero golazo en el partido frente a Sporting Kansas City, dejando una gran impresión en su primera presentación como titular. La acción del gol se produjo en el minuto 42, cuando Cabrera tomó la pelota en campo propio y condujo con determinación. Aprovechó la movilidad de sus compañeros para abrir espacios y combinar con Ali Ahmed, quien se proyectó por la banda izquierda, y así anotar. Un inicio ideal para su historia en la MLS.

Renato Tapia (6): Sumergido en medio de las críticas por un tuit, Renato Tapia también juega al fútbol. El volante jugó todo el partido en la victoria 1-0 contra el Al Bataeh por la fecha 4 de la UAE Pro League. Su equipo, Al Wasl, se ubica en el sexto puesto con siete puntos.

Christian Cueva (-): No estuvo presente en la goleada de Emelec (4-0) ante El Nacional, pero es noticia. Christian Cueva dejó Guayaquil y retornó a Lima en medio de rumores de su posible salida del cuadro eléctrico por deudas. Sin embargo, el técnico Guillermo Duró indicó que “tiene un permiso especial porque se quiso atender con su médico”. Lo cierto es que la prensa norteña informa que hay muchas chances de que el peruano empiece a ver otra opciones para su futuro cercano.

Piero Quispe (-): El volante causó revuelo en Australia. Fue recibido por un grupo de hinchas peruanos en el aeropuerto y luego ovacionado en su primer día como jugador del Sydney FC. “puede ser uno de los mejores jugadores peruanos de todos los tiempos”, declaró Alex Baumjohann, jefe de Gestión de Jugadores del club australiano. Quispe se prepara para su auspicioso debut.

***

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.