Por Raúl Castillo

Jesús Castillo será el segundo peruano en jugar en el fútbol de Túnez. El primero fue Jorge ‘Loverita’ Ramírez (2002). Eran otros tiempos. Hace 24 años, no había WhatsApp ni redes sociales y mucho menos traductor de voz. Encima, Skype recién estaba en desarrollo, pues apenas era un prototipo. ‘Loverita’ no hablaba ni una palabra de francés y árabe, y no salía de su domicilio en la ciudad de Túnez, mismo nombre del país. Del entrenamiento a la casa, del hogar a la cancha. “No había fiestas, hermano. No conocía a nadie, no hablaba a nadie. No entendía nada. Solo entrenar y jugar”, confesó años atrás en una nota a Depor de El Comercio.

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