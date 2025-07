“Le prometí a mi abuelo que trabajaré duro para jugar por Perú”: Andrés Aguilar, el exjugador del Watford de la Premier y su sueño de vestir la Bicolor

Desde que Gianluca Lapadula fue vinculado por primera vez a la selección, en la Federación entendieron que habían muchos jugadores con ascendencia peruana que querían vestir la querida camiseta blanquirroja. Entre tantos nombres está el de André Aguilar, quien jugó en el Watford de la Premier League y su sueño es representar al país de su abuelo paterno, como alguna vez se lo prometió.

Juega y gana: participa en la Polla El Comercio del Mundial de Clubes y llévate un PlayStation5

—¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol?

Nací en Inglaterra, pero pasé los primeros 10 años de mi vida en España. Supongo que fue allí donde desarrollé mi pasión por el fútbol. A los 10 años regresamos a Inglaterra. Tuve la suerte de ser ojeado por el Tottenham Hotspur a los 11 años. Estuve allí un par de años entrenando con las categorías inferiores.

—¿A qué edad llegas al Watford?

A los 15 años fui fichado por el Watford Football Club. Fue allí donde comenzó mi camino hacia el fútbol profesional. En Watford tuve la suerte de jugar contra futbolistas como Lewis-Skelly y Nwaneri,actuales figuras del Arsenal de Inglaterra. También entrené en varias ocasiones con el primer equipo y con jugadores como João Pedro y Louza. Estar en Watford también me enseñó que hay que estar concentrado, trabajar duro, hacer un esfuerzo adicional y aspirar a más. Aprendí que era importante tener una buena rutina dentro y fuera del campo, tanto durante la temporada como en la pretemporada.

—¿Qué cosas positivas te sucedió en el Watford?

Mi entrenador en el Watford, Charlie Daniels era un exjugador de la Premier League. Me dio la confianza para creer en mí mismo y lograr mis objetivos. También me enseñó que es importante ser una buena persona (como siempre me han dicho mis padres) y que el fútbol no se trata solo de habilidad, sino también de tener una actitud positiva.

—¿Hubo contacto con la FPF para que te unas a la bicolor?

Cuando estaba en el Watford, estuve en contacto con la selección peruana. Me invitaron a entrenar y jugar con la Sub-20. Lamentablemente, debido a otros compromisos, el Watford no pudo liberarme para aprovechar esa oportunidad. Aún sueño con ser convocado nuevamente en un futuro no muy lejano. Tengo mi pasaporte peruano y todos los documentos listos, y me siento orgulloso de ser considerado un “blanquirrojo”. Me encantaría ver la reacción de mi abuelo (quien es el peruano de la familia) al enterarse de que juego para Perú; sin duda, eso cumpliría uno de mis grandes sueños en el fútbol: representar a su país.

Andrés Aguilar habla sobre su posibilidad de jugar en Perú

—¿En qué posición juegas?

Me encanta jugar como mediocampista o por la banda derecha, en un rol similar al de Iniesta o Busquets. Disfruto tanto del aspecto ofensivo como del defensivo del juego.

—¿A qué jugador peruano admiras?

Supongo que las mayores influencias desde una perspectiva peruana son mi abuelo y mi papá. Cuando era niño, mi abuelo solía contar muchas historias de su infancia y juventud en Perú; siempre hablaba con un gran amor y pasión. Hasta el día de hoy, existe un verdadero cariño por el Perú que él me ha transmitido. Recuerdo que hablaba de grandes futbolistas como Cubillas y Chumpitaz. Como familia, siempre estamos llenos de optimismo y esperanza cuando llegan las eliminatorias al Mundial, siempre apoyando a Perú y esperando que logren clasificar. Le prometí a mi abuelo que trabajaré duro y que algún día tendré la oportunidad de jugar para la selección y ayudarlos a clasificar.

—¿Y conversaste con algún seleccionado peruano?

He tenido la suerte de hablar con la leyenda que es Nolberto Solano. Fue un gran jugador en su época y le fue muy bien en Inglaterra. Hablé con él en un par de ocasiones diferentes; siempre me preguntaba cómo estaba, me animaba mucho y me deseaba lo mejor en mi camino futbolístico.

Andrés Aguilar (2005) 🔎

Futbolista de ascendencia peruana nacido en Inglaterra. Ya ha dado a conocer que busca representar internacionalmente al Perú 🇵🇪.



➡️Juega de '10'. Ambidiestro con agilidad y gran técnica.



Se espera contar con él en la próxima nomina de la Sub-20 🇵🇪. https://t.co/rGuOB6akeN pic.twitter.com/UIEow9LWIV — Fabrizio ✍️🧃 (@FZCuadross) July 21, 2023

—¿Nos llegó la información que hay clubes de la Liga 1 que han preguntado por ti?

Un par de equipos en Perú han mostrado un interés en contar conmigo y hay algunas ofertas sobre la mesa. Solo estoy esperando que se pueda concretar una lo más pronto posible.

—¿Qué podría aportar a un equipo en Perú?

Creo que poseo un buen control del balón y precisión en los pases, además de una combinación de habilidades técnicas y conciencia táctica que podrían complementar a un equipo. A la vez, estoy seguro de que podría seguir aprendiendo mucho jugando en un club peruano, ya que el fútbol siempre se trata de mejorar, evolucionar y complementar a tus compañeros de equipo.

—Si algún día llegas a jugar en el Perú, ¿sientes que sería como cerrar un circulo personal o familiar?

Jugar en Perú sería lo máximo para mí. Como mencioné anteriormente, vengo de una familia de herencia mixta. Comencé mi vida en Inglaterra y pasé mis primeros años en España, donde aprendí el fútbol y crecí viendo a algunos de los mejores jugadores del mundo. Poder jugar en Perú me haría inmensamente feliz, especialmente siendo el nieto de un abuelo peruano que siempre ha estado orgulloso de sus raíces. Sin duda, sería cerrar el círculo.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.