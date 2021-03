Una vez más, un peruano se encuentra en la lista para integrar el once ideal de América. En la encuesta realizada anualmente por el medio El País de Uruguay, el defensor central de la selección peruana, Luis Abram, tiene la oportunidad de participar para ser el segundo mejor zaguero del 2020.

Esta vez no es Paolo Guerrero quien está en la lista de candidatos sino el defensor peruano, quien ha tenido una gran temporada 2020 con Vélez Sarsfield, llegando hasta la semifinal de la Copa Sudamericana en la temporada pasada. Eso sí, no la tendrá nada fácil pues debe pelear con Paulo Díaz (River Plate), Gary Kagelmacher (Peñarol), Carlos Izquierdoz (Boca Juniors) y Gustavo Gómez (Palmeiras), el puesto para integrar el once ideal.

¿Cómo puedes votar por Luis Abram?

Lo primero que debes hacer es ingresar al link oficial de El País y deberás dar CLICK AQUÍ.

Posteriormente elegirás a un representante en todas las categorías.

En la parte inferior podrás agregar tus datos para participar de un sorteo.

Aceptas los términos y condiciones

Click en votar

Completando todos estos pasos podrás ayudar al defensor peruano a que integre en el once ideal y también elegir a los que consideres fueron los mejores del 2020 en sus respectivas posiciones.

El País elige el once ideal de América desde el año 1986 y la última vez que un peruano estuvo incluido en el equipo ideal fue Paolo Guerrero en el año 2017 cuando integraba las filas del Flamengo.

Conforme a los criterios de Saber más