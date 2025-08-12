Por qué Gállese tuvo la atajada de su vida ante Suárez y Advíncula es suplente en Boca: el unoxuno de los peruanos en el mundo y qué viene para ellos

No está Hollywood ni es parte de la industria, pero Pedro Gallese puede llevarse tranquilamente el Óscar por su actuación en la última presentación de Orlando City en la MLS. El último fin de semana, el arquero peruano se convirtió en la estrella de su equipo no solo por sostener el resultado totalmente justo: un 4-1 contundente sobre Inter Miami, que extraña más que nunca a Lionel Messi, sino también por la espectacular atajada a un remate de mediacancha de Luis Suárez, cuyo video ya es viral en todas las redes sociales.

Pero así como el ‘Pulpo’ genera elogios de la crítica y es admirado por los hinchas en Miami, la otra cara de la moneda es el presente de Luis Advíncula, quien es cuestionado por el mundo Boca Juniors y calentó banca en el empate 1-1 ante Racing por la liga argentina, que alargó a 12 los partidos sin ganar del Xeneize, su peor racha en 120 años de historia. El peruano ya no tiene el espaldarazo de antes, ha perdido fuerza en el equipo y su rendimiento está por debajo de lo esperado.

Gallese y Advíncula son los extremos, pero no los únicos en haber tenido acción en sus respectivos clubes recientemente. La lista de peruanos en el exterior es larga y aquí analizamos cómo les fue y qué viene para ellos en los próximos días. Este es el UNOXUNO de nuestros compatriotas.

El Uno x uno

Los que jugaron

Pedro Gallese (8): Solvente, felino y eficaz. Fue clave en la victoria de Orlando City para sostener la diferencia de gol. Tras el empate, estuvo sólido en su arco y respondió con fiereza cada vez que fue exigido. En el complemento, mantuvo su valla invicta y cerró su performance con una espectacular atajada luego de un remate de Luis Suárez desde el mediocampo. Su próximo partido será el sábado 16 ante Sporting Kansas, por la fecha 27 de la MLS.

Renato Tapia (6): Cumplidor y acertado. Jugó 68’ en la derrota de Al Wasl por 1-0 ante Ajman, en el último partido amistoso de preparación antes del inicio de la Liga de los Emiratos Árabes Unidos. El volante se ha afianzado como titular, cumplió en su rol, pero tampoco tuvo destellos como en anteriores ocasiones. Fue reemplazado por Tanhoon Al Zaabi. Su próximo compromiso será el domingo 17 de agosto frente al Bani Yas.

Oliver Sonne (6): Preciso, pero todavía sin convencer. Arrancó como titular en Burnley, que cayó 1-0 ante Lazio en duelo amistoso en Inglaterra. Jugó hasta el minuto 69, pero en ese lapso dejó buenas sensaciones como lateral derecho. Va agarrando confianza, pero le falta atrevimiento. Fue sustituido por el italiano Luca Koleosho. Fue la tercera derrota de la pretemporada. Su siguiente desafío será el sábado 16 ante Tottenham, en el inicio de la Premier League.

Joao Grimaldo (5): Atrevido, va para adelante. Aprovecha cada minuto que suma en Riga FC y lo demostró en el triunfo por 2-0 sobre Grobina. Ingresó a los 60′ y le dio mayor versatilidad al ataque. Sin embargo, todavía no convence al DT por su titularidad. Calidad y talento le sobra, le falta mejorar el físico. Su equipo lidera la liga de Letonia con 67 puntos y enfrentará el jueves 14 al Beitar, por la Conference League.

Joao Grimaldo marcó un golazo para la victoria de Riga FC vs Liepaja por la jornada 23 de la Liga de Letonia.

Piero Quispe (4): Jugó los últimos 17 minutos con Pumas en el empate 1-1 ante Necaxa. Mostró muy poco, intentó tener la pelota y darle otra dinámica al equipo, pero le faltaron espacios para distribuir. Se ganó una tarjeta amarilla cerca del final del partido. Necesita mayor confianza. Su siguiente juego es el sábado 16 ante Toluca, por el Apertura de la Liga MX.

Marco Saravia (3): Debutó con Defensor Sporting en la victoria por 1-0 sobre River Plate de Uruguay. Jugó los últimos tres minutos. No tuvo mayores intervenciones, pero le sirve sumar continuidad. Su equipo jugará el domingo 17 ante Racing, por la tercera fecha.

Luis Ramos (5): No fue determinante como en anteriores ocasiones, pero sigue siendo titular en América de Cali, que perdió 1-0 ante Tolima. Jugó hasta los 68′, cuando fue reemplazado por Rodrigo Holgado. Seguramente, este martes 12 será titular ante Fluminense por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Alfonso Barco (6): Fuerte y seguro en el mediocampo de Emelec. Jugó los 90′ en el 1-1 ante Deportivo Cuenca, pero tuvo un rendimiento aceptable. Goza de la confianza del comando técnico. El próximo domingo 17 jugará ante Técnico Universitario por la Liga ecuatoriana.

Felipe Chávez (6): A falta de oportunidades en el primer equipo del Bayern Munich, estuvo presente los 90’ en el triunfo de la Reserva por 5-0 ante TSV Schwaben Augsburg. Lúcido en el mediocampo y muy técnico para pasar el balón. Está en buen nivel. Su próximo partido será el viernes 15 ante SpVgg Unterhaching, por la cuarta fecha de la Regionalliga.

Matteo Pérez Vinlöf (5): Jugó 69′ en la victoria por 3-0 del Dinamo Zagreb sobre Vukovar 1991, en la segunda jornada de la liga croata. Seguro como lateral por izquierda, confiado y con proyección. En la siguiente jornada recibirá a Rijeka.

Felipe Chávez fue parte de la pretemporada del Bayern Múnich.

Los que no jugaron

Luis Advíncula: Calentó banca con Boca en el empate 1-1 ante Racing, que extendió a 12 la racha de partidos sin ganar de su equipo. Ha perdido espacio en el equipo. Su siguiente partido será el domingo 17 antre Independiente Rivadavia.

Marcos López: Fue suplente en la derrota de Copenhague FC 2-3 contra Aarhus GF, por la liga danesa. El lateral peruano tuvo descanso para encarar el duelo de este martes 12 ante Malmö, por la fase preliminar de la Champions League.

Bryan Reyna: Se quedó sin jugar con Belgrano en el 2-1 ante Banfield. En la siguiente fecha, Belgrano visitará a Aldosivi el próximo viernes 15

