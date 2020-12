Conforme a los criterios de Saber más

Diariamente, Robin Wildhaber tiene que combatir los actuales cero grados centígrados que registra el clima suizo y dirigirse a sus prácticas en las instalaciones del FC Koniz, club que disputa la tercera división de Suiza y en el que se viene desempeñando desde el 2019. A sus 18 años, se considera “mitad peruano-mitad suizo”, pues gracias al apoyo de su familia, el atacante ha visitado en diversas oportunidades nuestro país.

Su madre peruana no dejó que Robin pierda el interés de conocer sus raíces y en cada visita al país, lograba que su menor se integre usando el deporte como su mejor aliado. El pequeño Wildhaber fue llevado a la escuela de fútbol ‘Cueto-La Rosa’ y más adelante, probó suerte en las divisiones menores de Alianza Lima, dejando en ambos lugares buenas impresiones.

Desde pequeño, Robin paseó su talento en clubes como: Koniz FC II, Young Boys y Basel, en los que fue visto con buenos ojos para integrar las diferentes categorías de la selección de su país natal, siendo parte de la Sub-15, 16 y 17. Sin embargo, el 2021 podría romperse dicha secuencia, debido a que la Federación Peruana de Fútbol le hizo llegar su interés para que defienda al cuadro nacional en el Sudamericano de febrero próximo.

MIRA | Rodrigo Vilca marcó su primer gol con el Newcastle Sub 23

-¿Cómo te va en el FC Koniz?

Bien, un poco difícil por el tema del coronavirus, estamos entrenando en grupos. Tuve una charla con el entrenador de las dos anuales que tenemos normalmente. Pertenezco al primer equipo desde los 17 años y esta temporada subí siete kilos y me siento más fuerte para este juego que es más duro que el de las divisiones menores.

-¿Has tenido oportunidad de pasar vacaciones en Perú?

Sí, cada año voy al Perú con mi mamá, mi papá y hermanos. A los ocho años fui a la escuela ‘Cueto-La Rosa’, tengo muy buena comunicación con ellos. Me pidieron que me quede pero tuve que volver (a Suiza), porque empezó el fútbol Sub-9 con el Young Boys. A los 10 años fui también a Perú y pude hacer una prueba en Alianza Lima. Luego volví a los 15 años y a los dos días me pidieron que me quede. Conversé con Jaime Duarte y me dijo que tengo grandes cualidades para jugar, pero la selección Sub-16 de Suiza me convocó y tuve que volver. Tuve una buena experiencia ahí.

-¿Qué diferencias encontraste en los vestuarios de Suiza y en los de Perú?

En Suiza los jugadores se lo toman mucho más en serio, están mejor preparados. No hacen muchos chistes, están enfocados. Son más tranquilos que en Perú. Cuando hay entrenamiento trato de tomármelo muy en serio.





-¿Se ha contactado contigo la Federación Peruana de Fútbol?

Cuando estuve en la selección de Suiza, para mí era claro que no podía jugar para Perú. Pero ahora que estoy en el Koniz, sí tuve contacto con la Federación para ver las posibilidades de integrar la Sub-20 para jugar el Sudamericano, pero por el coronavirus está un poco difícil. Les mandé videos para que los analicen.

-Si te toca elegir una selección, ¿tienes alguna preferencia?

Aún no me lo he planteado, pero yo soy mitad-mitad y siempre estaré orgulloso de jugar por Suiza o por Perú.

-¿Has visto jugar a la selección peruana?

Sí, yo fui a ver el partido ante Arabia Saudita antes del Mundial. Desde pequeño sigo las Eliminatorias sudamericanas, me levanto a las 3:00 de la mañana para ver los partidos. Me encantaría jugar para Perú.

-¿Supiste sobre el caso de Gianluca Lapadula en la selección peruana?

Sí, me pareció un poco raro que primero quiso jugar para Italia y luego optó por Perú. Elegir una selección y después cambiar me parece un poco raro.

-¿Sientes admiración por algún jugador peruano?

A mí siempre me gustó André Carrillo, por su estilo de juego y porque he tenido la oportunidad de conocerlo y hablar con él. Me gusta cómo juega, es diferente, un jugador que puede hacer el uno contra uno contra otros defensores. Pedro Aquino también me gusta. Vi sus partidos ante Holanda y Chile.

-¿Cómo te definirías como jugador?

Soy un jugador rápido, tengo buen uno contra uno y puedo estar en varias posiciones ofensivas. En las canteras jugaba de ’10′, pero desde que llegué al Koniz FC aprendí a jugar de extremo, ya que en esa posición puedes ser más creativo. Otra virtud es que soy igual de rápido con el balón en los pies.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Raúl Ruidíaz habló sobre Gianluca Lapadula | Video: ESPN