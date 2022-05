Sergio Peña se consolidó como una de las figuras de FC Emmen en Países Bajos. Pero, el descenso del equipo llevó al volante de la selección peruana a tomar una complicada decisión: marcharse de la institución tras dos temporadas. Entonces, la alternativa de Malmo, en Suecia, apareció en el panorama como una buena opción para seguir con su carrera en Europa.

De ello ha pasado casi un año, el mediocampista nacional se unió al conjunto celeste en agosto del 2021 y hasta se coronó campeón de la liga local. Incluso, el jugador tuvo la oportunidad de disputar la ronda de grupos de la Champions League. Sin duda, experiencias inolvidables para uno de los potenciales considerados por Ricardo Gareca este viernes.

Después de esas vivencias y el cambio de Países Bajos a Suecia, Peña rescata que ha conservado lo mejor que ofrece sobre el césped. “Soy muy arriesgado, es mi estilo. Me gusta hacer cosas diferentes, me gusta dar pases arriesgados, hay entrenadores a los que les gusta a otros no, pero en mi país hay un dicho ‘el que no arriesga no gana’, y siempre lo hago para poder ganar”, expresó Sergio en una charla con el medio Discovery Sport.

Enseguida, el ex San Martín halló algunas semejanzas a partir de lo que pudo ver en el ‘Viejo Continente’ a lo largo de su carrera. “Aquí (Suecia) es mucho más físico, en España todo es más técnico y es un poco similar a la Eredivisie”, manifestó el atacante, quien estuvo en la filial y el primer equipo de Granada. Además, el ‘8′ pasó por Tondela de Portugal.

En otro momento, Peña dio detalles sobre la adaptación y admitió que el manejo de idiomas fue importante para poder moverse sin grandes inconvenientes en su vida cotidiana y, por supuesto, en el club. “El inglés no se me da mal, mis compañeros han sido buenos conmigo y no hubo mayores problemas desde ese lado”, agregó.

El factor Yoshimar Yotún

‘Yoshi’ Yotún, compañero de Sergio Peña en la selección peruana, estuvo entre 2015 y 2017 en Malmo. En ese periodo, el hoy jugador de Sporting Cristal salió campeón dos veces en la liga sueca y, al igual que el ex Alianza Lima, también vivió de las soñadas jornadas de la Champions League. Por ello, hubo una charla entre ambos.

“Él conocía el Malmo, antes de venir le consulté por la ciudad, el club y él solo me dijo cosas positivas, tuvo mucho que ver ‘Yoshi’”, sostuvo Peña sobre la conversación con el polifuncional deportista de la Blanquirroja y los ‘cerveceros’.