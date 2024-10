Entre las eternas discusiones que rodean al fútbol peruano, una de las menos polémicas es la que reconoce a Claudio Pizarro como uno de los peruanos más exitosos en su paso por el fútbol internacional. Con más de 20 años de carrera en el extranjero, siempre en la élite del balompié mundial, su trayectoria ha trascendido el ámbito nacional, llevándolo a ser reconocido globalmente. Esto se refleja en la inclusión de un episodio completo dedicado a él en la exitosa serie Capitanes de América de la plataforma Max.

Debido al impacto de la inclusión de Claudio Pizarro en la tercera temporada de Capitanes de América, El Comercio conversó con Gonzalo Lamela, director y productor de la serie, para conocer los detalles de la producción. Este documental no solo examina la exitosa carrera del ‘Bombardero de los Andes’, sino que también se adentra en su faceta más personal. A lo largo de la serie, se explora cómo su vida fuera de las canchas fue crucial para construir un legado en el fútbol internacional, consolidándolo como una figura de renombre, especialmente en el fútbol alemán.

-¿De qué trata Capitanes de América?

La serie retrata las historias de vida de grandes leyendas del fútbol, centrándose no solo en sus carreras deportivas, sino también en sus vivencias personales. No se limita a repasar sus jugadas o hazañas; se trata de narrar su camino, las dificultades que enfrentaron y los momentos trascendentales que vivieron en su trayectoria, incluyendo situaciones muy traumáticas que a menudo no son conocidas por el público. La serie cuenta con tres temporadas, cada una compuesta por cuatro episodios. Anteriormente, también se han presentado episodios dedicados a figuras como el ‘Pibe’ Valderrama de Colombia, Martín Palermo de Argentina, Álvaro Recoba de Uruguay, entre otros.

*Capitanes de América consta de 16 episodios, y la cuarta temporada se encuentra actualmente en producción.

-Y llegó el momento de contar la historia de un peruano...

Queríamos explorar la trayectoria de un jugador peruano, ya que nos interesaba mucho retratar cómo un sudamericano puede alcanzar un nivel de fanatismo en un país como Alemania, algo que se refleja en la historia de Claudio Pizarro. En cuanto a su elección como protagonista, buscamos que convergieran dos factores. Primero, que el jugador tuviera un reconocimiento notable y una carrera extensa. Además, era fundamental que su historia no se limitara a ser un relato de éxito deportivo; debíamos encontrar un enfoque interesante que ofreciera una perspectiva única, diferente a las otras historias que también estábamos contando.

-¿Fue fácil convencer a Claudio sobre este proyecto?

Entendíamos que la figura de Claudio representaba una historia muy interesante. Para ello, nos pusimos en contacto con él y le presentamos la idea del proyecto. Afortunadamente, desde el principio, mostró una gran apertura y entusiasmo por cómo queríamos contar su historia. Le encantó la propuesta de ser parte de este proyecto junto a nuestra productora, Ecocinema. Esta productora se distingue por su enfoque innovador y está compuesta por realizadores audiovisuales. Entre ellos se encuentra Miguel Ángel Mendoza, productor, y dos exjugadores de fútbol: Álvaro Recoba e Iván Alonso, que aportan una perspectiva única a la realización.

Claudio Pizarro durante el rodaje de su capítulo en la serie Capitanes de América. (Foto: Difusión)

-¿Qué fue lo que convenció a Claudio Pizarro de formar parte del proyecto?

Lo que realmente lo convenció fue el enfoque que le propusimos. No se trataba solo de seguir su carrera, sus goles o títulos, sino de contar su proceso personal. Eso fue lo que le atrajo y lo que lo llevó a aceptar ser parte del proyecto. Le interesaba mostrar tanto los buenos como los malos momentos de su vida, y ser sincero en cuanto a sus emociones y experiencias. Esa visión más personal, más allá de su éxito en el fútbol, fue clave para él y nos dio la oportunidad de profundizar en su historia de una manera auténtica y completa.

-¿Hubo alguna complicación en la producción del capítulo de Claudio Pizarro?

No, en realidad, la grabación del episodio de Claudio estuvo llena de aspectos positivos a lo largo de todo el proceso. Desde el principio, su predisposición fue clave, especialmente durante su último año de carrera, cuando comenzamos a delinear el proyecto. Claudio nos brindó un gran apoyo en esa etapa inicial, lo que facilitó el acceso a otras figuras internacionales que también quisieron sumarse al proyecto. La participación de jugadores como Arjen Robben y Owen Hargreaves, quienes también se mostraron dispuestos a colaborar, fue una grata sorpresa. En general, su disposición y la de otros colaboradores hicieron que el proceso de producción fluyera de manera muy positiva.

-¿Qué sentiste al ver el cariño, la admiración y el respeto que grandes jugadores, algunos considerados leyendas mundiales, tienen hacia Claudio Pizarro?

Lo que realmente nos sorprendió fue la enorme disposición de estas grandes figuras, quienes, pese a sus apretadas agendas, se mostraron abiertas a participar. Esto facilitó mucho la producción de este episodio. Gran parte del mérito fue de Claudio, quien gestionó personalmente el contacto con ellos, lo que hizo que todo fluyera con naturalidad. Lothar Matthaus, por ejemplo, estuvo completamente disponible, y pudimos grabar durante más de media hora sin problema, lo cual es raro. Esa apertura reflejaba el profundo respeto que Claudio ha cultivado a lo largo de su carrera. Todos coincidían en destacar su profesionalismo, disciplina y calidad humana, rasgos que han dejado una huella imborrable en la Bundesliga.

El cinco veces mundialista y leyenda del Bayern Múnich, Lothar Matthäus, también formó parte del documental. (Foto: Difusión)

-¿Qué fue lo que más les sorprendió durante la grabación?

Lo que más nos sorprendió fue cómo Claudio, un jugador peruano, logró ganarse el cariño de una cultura tan diferente como la alemana, a menudo percibida como fría y cerrada. Durante la planificación del rodaje, coincidimos con su partido de despedida en septiembre de 2022, un evento especial donde se enfrentaron el Bayern Munchen y el Werder

Claudio Pizarro celebró su partido de despedida en 2022, un evento que reunió a exfiguras del Werder Bremen, Bayern Múnich y varios compañeros destacados con los que compartió a lo largo de su carrera. (Foto: Difusión)

en, dos grandes rivales, que se unieron para celebrar su legado. Ver a 50,000 personas en el estadio, con alrededor de mil peruanos entre el público, fue impactante. Nos sorprendió la calidez con que todos lo recibieron, reafirmando el cariño que habíamos notado en las entrevistas previas. Esa experiencia nos permitió vivir en carne propia el respeto y admiración que se tiene por él en Alemania.

-¿Cómo describirías el impacto que Claudio Pizarro ha generado en Alemania, tanto en el fútbol como en la sociedad?

Lo descubrimos en profundidad al comenzar a desarrollar su historia. Durante los primeros viajes a Alemania, nos dimos cuenta de su enorme influencia. No solo es una figura relevante en los medios y una imagen deseada por marcas, sino que sus acciones fuera del campo lo han consolidado como una figura clave. Su rol como embajador del Bayern Múnich, uno de los clubes más grandes del mundo, es un claro reflejo de esto. De los tres embajadores del club, solo uno es alemán, Lothar Matthaus; los otros son Giovane Élber y Claudio. Esto habla del nivel de repercusión que ha logrado. Además, su rol como embajador de la Bundesliga refuerza aún más su relevancia. Nos impactó especialmente ver cómo, en la previa de su partido de despedida, todo el estadio del Werder Bremen estaba decorado con su imagen, y muchos alemanes compraban merchandising con su nombre. Esto demuestra que Claudio ha dejado una huella profunda, no solo en el fútbol, sino también en la sociedad alemana.

-¿Podrías comparar cuánto es querido Claudio en Alemania en relación a Perú?

Es curioso, porque como suele suceder con muchos jugadores sudamericanos, no siempre se es profeta en su tierra. Esto pasa en América con varias leyendas del fútbol. Por ejemplo, Enzo Francescoli, una figura icónica de Uruguay, a veces es más valorado en Argentina que en su propio país, a pesar de sus logros. Con Claudio pasa algo similar. Si bien en Perú se le tiene un gran cariño, sobre todo cuando compartimos el tráiler de la serie y recibimos muchísimos mensajes de peruanos expresando su admiración, el impacto en Alemania es notable. Allí es una figura querida tanto dentro como fuera del fútbol, y su legado es más tangible debido a sus éxitos en la Bundesliga. En Sudamérica, en cambio, el fútbol suele estar más ligado a resultados inmediatos o partidos específicos, y eso puede influir en cómo se percibe a los jugadores. Aunque en Perú también encontramos mucho cariño hacia él, es en Alemania donde su historia parece haber calado más profundamente.

-Mucho se habla de que el futbolista sudamericano a menudo no cuenta con el entorno adecuado para mantenerse en el fútbol internacional. Tú que has visto de cerca el entorno de Claudio Pizarro, ¿cómo lo describirías y por qué crees que fue clave para su exitosa carrera?

Lo que hemos podido conocer de Claudio es que siempre tuvo una familia muy presente, brindándole apoyo constante. Su padre lo acompañaba a Chimbote cuando Claudio jugaba allí, viajando semanalmente en bus desde Lima solo para verlo jugar. Su madre también jugó un papel crucial, aceptando que, a tan solo 19 años, su hijo se fuera a otro continente, completamente del otro lado del mundo. Su representante Carlos Delgado, que estuvo a su lado durante toda su carrera, fue otra figura clave. Este entorno cercano y sólido fue fundamental para Claudio, y se notó en la emoción que mostró durante su despedida, cuando todos ellos estuvieron presentes, acompañándolo en ese momento tan importante. No fue un camino fácil, pero contar con estas personas a su lado fue vital para su éxito.

Carlos Delgado viajó hasta Alemania para dar su testimonio en el capítulo de Claudio Pizarro en la serie Capitanes de América. (Foto: Difusión)

-¿Crees que el tiempo fue suficiente o les hubiera gustado hacer una segunda parte del episodio de Claudio?

Sí, en realidad el episodio de Claudio y la historia de Claudio va a aparecer una serie entera solo de él. Nos quedó un poco corto ahí el proceso porque hay muchas historias para contar. Por ejemplo, lo que es vivir, lo que es ser uno de los pocos jugadores que fue dirigido por Mourinho y por Guardiola y los dos lo terminaron eligiendo para llevárselo a sus clubes, poder profundizar en algunas cosas de su avance en la cultura alemana también en el proceso de lo que decías vos antes de cómo él está también tiene su influencia en la sociedad alemana.

-Mencionaste a Mourinho y Guardiola, y la relación especial entre Guardiola y Claudio. ¿Estaba dentro de la planificación conversar con Guardiola?

No llegamos a hablar con Guardiola específicamente para el documental, aunque sí tuvimos contacto con él. Estaba dispuesto a participar, pero no logramos coordinar los tiempos debido a su apretada agenda como entrenador del Manchester City y los plazos que teníamos para la producción. Sin embargo, su disposición fue excelente, y compartió algunas anécdotas y mostró mucho interés en el proyecto. Su relación con Claudio es muy cercana, especialmente por el tiempo que compartieron en el Bayern.

Claudio Pizarro fue dirigido por Pep Guardiola en el Bayern Múnich durante dos temporadas, en 2013-14 y 2014-15. (Foto: Manchester City)

-¿Cómo has percibido el impacto del capítulo de Claudio en Perú?

El impacto en el pueblo peruano fue increíble. Cuando decidimos la fecha para lanzar su material promocional y anunciamos que Claudio formaría parte de la tercera temporada de Capitanes, la reacción fue exponencial; fue un auténtico boom. Esperábamos interacción, pero la cantidad de personas que vio el tráiler, los comentarios y las comparticiones en redes sociales superó nuestras expectativas. Fue impresionante tanto en Instagram como en X, e incluso recibimos mensajes en el Instagram de la productora. Esperábamos una buena repercusión, pero no tan grande. Esto realmente destaca la importancia de la figura de Claudio en Perú. Además, aunque la serie está disponible en América Latina y el Caribe en Max, lo que también nos sorprendió fue el impacto en Alemania. A pesar de que la comunicación se realizó en español, tuvimos una gran repercusión en Alemania, con consultas sobre cuándo el contenido llegaría allí y si se crearía alguna versión para ese público.

-¿Se ha pensado en llevar la serie a Alemania?

Sí, lo tenemos previsto. Estamos en conversaciones para que el documental sea estrenado en Europa, con un enfoque especial en el mercado alemán, donde buscamos que tenga una gran difusión. Estamos trabajando activamente en eso. Además, respecto a la última pregunta que me hiciste sobre otros talentos peruanos que están trabajando en el documental.

-¿A través del éxito del capítulo de Claudio Pizarro, tienen pensado trabajar con otros futbolistas que fueron exitosos en el extranjero?

Sí, es un proceso en marcha. Hay algunos proyectos en carpeta que están avanzando poco a poco. Nos gustaría seguir contando historias de Perú, manteniendo el mismo enfoque que hemos estado trabajando.