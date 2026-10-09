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Resumen

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Esta temporada, Joao Grimaldo solo ha jugado con el equipo B. (Foto: Sparta Praga)
Esta temporada, Joao Grimaldo solo ha jugado con el equipo B. (Foto: Sparta Praga)
Por Raúl Castillo

Cuando uno entra a Transfermarkt para mirar los números de Joao Grimaldo en el Sparta Praga, cae en la conclusión de que no cuenta para su DT Brian Priske en la temporada: no ha jugado un solo minuto oficial con el club en el campeonato local y Europa League. La pregunta, sin embargo, es ¿por qué? En el pasado curso, el peruano gozó de minutos, de titular como suplente por la banda izquierda y derecha, y participó de la pretemporada en Baviera, Alemania.