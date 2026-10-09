Cuando uno entra a Transfermarkt para mirar los números de Joao Grimaldo en el Sparta Praga, cae en la conclusión de que no cuenta para su DT Brian Priske en la temporada: no ha jugado un solo minuto oficial con el club en el campeonato local y Europa League. La pregunta, sin embargo, es ¿por qué? En el pasado curso, el peruano gozó de minutos, de titular como suplente por la banda izquierda y derecha, y participó de la pretemporada en Baviera, Alemania.

Si partimos de que el futbolista sí fue incluido en parte de la plantilla para el 2026-27, pues estuvo los amistosos ante Jagiellonia Białystok y Nordsjælland, ¿cuál fue la razón para que ahora solo esté sentado en el banquillo? ¿A qué se debe a que sea enviado -de vez en cuando- a reservas?

Joao Grimaldo tiene 10 partidos jugados en el Sparta Praga. (Foto: Getty Images)

Su caso es preocupante. Hace tres años, él y Piero Quispe eran dos talentos de exportación de la Liga 1: el ex Sporting Cristal se fue el Partizán de Belgrano, para ser cedido al Riga de Letonia y, finalmente, ser transferido al fútbol de República Checa, mientras que el actual volante de Universitario de Deportes ya regresó al Perú, tras su paso por México y Australia.

Para conocer más de la situación, consultamos a dos periodistas deportivos de República Checa, uno del medio iSport.cz, el principal medio especialista del país, y otro de 11ka, un proyecto futbolístico a cargo de Kryštof Jan Jehne, para tener el panorama de nuestro compatriota, que apunta a no tener continuidad en una liga del tercer orden en Europa.

Ya Tomás Rosicky habló sobre su situación en LivesportCZ: “Cuando llegó, el entrenador y yo buscábamos a alguien técnico que pudiera marcar la diferencia en espacios reducidos contra una defensa cerrada. Pero luego el estilo de juego cambió un poco y, dada la enorme calidad de los extremos que tenemos ahora, es comprensible que le resulte difícil tener minutos en el campo”.

El balance de Joao Grimaldo en República Checa

Para Jakub Dvorak, “le está resultando muy difícil en República Checa. En primer lugar, llegó en malas condiciones físicas y tuvo que bajar kilos. La liga checa está llena de duelos y enfrentamientos directos con los defensores, es una competición físicamente exigente y no hay mucho espacio para que los extremos puedan regatear y hacer ese tipo de tipo de vistosas”, tal como lo ha hecho siempre el no que no fuera convocado a los amistosos de setiembre y octubre con la Selección.

“Grimaldo tiene un perfil particular. Los defensores de la liga no se la ponen fácil y suelen imponerse a él por su fortaleza física. Incluso, Sparta lo probó en la posición de ‘10’ durante la pretemporada, pero no cumplió con las expectativas”, agregó.

Por su parte, para Kryštof, “su adaptación estuvo lejos de ser ideal. Si bien posee un talento indiscutible y una gran técnica con el balón, quedaron en evidencia importantes carencias en disciplina táctica y fortaleza mental. Su frustración por los pocos minutos fue aumentando, lo que generó tensión tanto en el banco como con sus compañeros y el cuerpo técnico”.

“Su ausencia se debe a una combinación de razones deportivas y disciplinarias. Durante su etapa aquí, Grimaldo mostró varias reacciones consideradas inaceptables. La más destacada ocurrió con el primer equipo, cuando desobedeció la indicación del entrenador de ingresar al campo cerca del final de un partido, lo que provocó una fuerte discusión”.

Joao Grimaldo ha jugado en tres clubes de Europa: Partizán, Riga y Sparta Praga. (Foto: Getty Images)

El otro punto se encuentra en la competencia. Los extremos titulares son el ecuatoriano John Mercado, de 24 años, y Josimar Alcocer, de 22, proveniente del Westerlo. Entonces, el DT sí apuesta por jugadores del corte sudamericano para esas posiciones, pero Grimaldo no termina de convencerlo.

“La situación es difícil para Grimaldo. Tiene que esperar que las cosas cambien de alguna manera. De lo contrario, el club querrá desprenderse de él en el mercado de fichajes de invierno”, concluye Jakob, quien mira el día a día del conjunto checo.

El peso y la condición física no son nuevos para Grimaldo. En Letonia confirmaron a este medio que había llegado en mal estado físico y se puso punto a punto, para luego ‘romperla’ y ser exportado al fútbol checo. Acá la competencia es difícil y tiene que poner todo de sí para -primero- tener minutos. Por ahora, ese es el presente de uno de los peruanos en el extranjero.

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