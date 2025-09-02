Un debut casi perfecto del ‘Samurái’ brasileño y el golazo milimétrico de López: el UnoxUno de los peruanos en el mundo y cómo llegan ante Uruguay

Echarle una mirada a la actuación de los peruanos en el exterior debe ser una obligación para quienes consumen fútbol en su totalidad. Ahora más que nunca, porque la mayoría se sumará a la selección peruana para enfrentar a Uruguay y Paraguay por las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias 2026 y es clave conocer cómo les fue. Hay de todo, pero la tendencia se mantiene: por segunda semana consecutiva un compatriota hinchó su garganta con un grito de gol.

Le tocó a Marcos López celebrar con Copenhague esta vez. Y lo tiene bien merecido, porque siempre busca el arco contrario más allá de cumplir una labor defensiva. Abrió el camino de la goleada de su equipo por 5-1 sobre Randers y su equipo lidera en solitario la Superliga danesa.

En la misma línea se encuentra Erick Noriega, quien nos mantuvo a todos expectantes por su debut oficial con la camiseta de Gremio. Lo hizo en un partido picante, difícil y hasta retador. Su equipo igualó 1-1 con Gremio y el ‘Samurai’ tuvo una actuación casi perfecta. Quizá fue la primera página de una historia de éxito para el volante nacional.

UnoxUno de los peruanos en el exterior

Marcos López (7): Jugó 83′ y anotó su primer gol con Copenhague. Rápido para la marca, pero también fuerte en el juego aéreo. A sus cualidades le agregó la técnica para anotar goles de tiro libre. La clavó al ángulo, apenas unos milímetros abajo del travesaño. Partido redondo para el lateral, quien es fijo como titular en la Bicolor para las Eliminatorias.

Erick Noriega (9): Si no es el debut perfecto, pega en el palo. Corrió, metió, despejó, quitó y generó una jugada que terminó en penal para Gremio. El ‘Samurai’ se metió al equipo de la semana del Brasileirao y tuvo un 8.3 de puntaje en Sofascore. Mostró temperamento, despliegue físico y calidad. Debería ser titular en la selección.

Christian Cueva (4): Jugó los últimos 19′ en la victoria de Emelec sobre Aucas (2-1). Fue suplente por decisión técnica. No trascendió en el juego. El partido ya estaba decidido cuando entró. Sigue siendo cuestionado por estar con sobrepeso.

Luis Ramos (5): Fue titular y jugó 63′ en la derrota de América de Cali frente a Alianza Fútbol Club (1-0), por la fecha 9 de la Liga de Colombia. No destacó como en otras ocasiones, no remató al arco ni tuvo oportunidades de gol. Ganó dos de cinco duelos aéreos. Muy bien referenciado en el área.

Renato Tapia (6): Jugó los 90′ y tuvo una buena actuación en el triunfo de Al Wasl sobre Al Dhafra, por la Copa de la Liga de los Emiratos Árabes Unidos. Solvente en el mediocampo, acertado para las transiciones. Ganó dos de cuatro duelos y recuperó dos balones claves. Llega con continuidad a la Bicolor.

Oliver Sonne (4): Ingresó los últimos 20 minutos en la derrota del Burnley ante el Manchester United (3-2). Ya suma tres partidos en la Premier League. En el poco tiempo que estuvo, recuperó un baló, ganó sus dos duelos aéreos y cumplió con cubrir su zona. Llega con ritmo competitivo a la selección.

Pedro Gallese (6): Sumó 90′, aunque su equipo cayó 2-1 ante LA Galaxy, por la MLS. No hay mucho que decir del ‘Pulpo’, siempre ofrece un rendimiento sobresaliente.

Joao Grimaldo (5): Presente en los últimos 34′ del Riga FC ante Supernova, por la liga de Letonia. No es el jugador encarador de antes, pero le ha agregado asistencias a su juego. Le sumará a la selección en esta fecha doble.

