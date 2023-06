Sergio Peña deberá cumplir cincuenta horas de servicios sociales, tras dar positivo en un control de alcoholemia en Malmö. La Fiscalía de Suecia, le dio una pena condicional, por conducir bajo los efectos del alcohol y por conducción ilegal.

La sentencia destacó que la investigación no ha demostrado que el jugador del Malmö fuese un “peligro manifiesto” para la seguridad vial o para los transeúntes, de ahí que opte por una pena condicional y no de cárcel, como reclamaba la Fiscalía.

Durante el juicio, el jugador admitió el primer cargo, pero no el de conducción ilegal por haber usado un carné peruano cuando lleva más de un año residiendo en Suecia, ya que aseguró desconocer que era necesaria una nueva licencia.

“Fue mi fallo, pero no soy ningún delincuente. Estaba cenando con una amiga. Duró como cinco o seis horas y tomé algunas copas de vino. No me pareció que estuviese impedido para conducir. Sé que me equivoqué, pero no me sentía influido (por el alcohol)”, dijo Peña en su declaración.

El incidente, que ha tenido bastante repercusión mediática en Suecia, no ha impedido que Peña haya sido titular en todos los partidos de liga con su equipo.

El Malmö ha tomado no obstante medidas disciplinarias en forma de sanción económica.

Sergio Peña actualmente concentra con la Selección Peruana, que jugará dos amistosos en Asia: el primero será ante Corea del Sur el viernes 16 a las 06:00 de la mañana y, el segundo, contra Japón el martes 20 a las 04:55 de la madrugada (hora peruana).

Con información de EFE