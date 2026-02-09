Sergio Peña debutó en Sakaryaspor en la segunda de Turquía

Sergio Peña tuvo su esperado debut oficial con el Sakaryaspor en la Segunda División de Turquía, disputando los 90 minutos en la derrota por 1-0 frente a Erzurumspor.

El mediocampista peruano, que llegó recientemente al club como refuerzo para la recta final de la temporada, fue alineado desde el arranque en un intento por darle mayor orden y salida al equipo, que atraviesa una etapa complicada en la tabla de posiciones.

Con este resultado, Sakaryaspor se mantiene en el puesto 18 con 23 puntos, dentro de la zona de descenso, y se encuentra a cinco unidades de los equipos que por ahora están logrando la permanencia en la categoría.

Peña aparece como una de las apuestas del club para revertir la situación y aportar experiencia en el mediocampo. En su debut, fue el mejor de su equipo, aunque no bastó para evitar la derrota.

El próximo reto de Sakaryaspor será ante Adana Demirspor.