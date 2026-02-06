Sergio Peña es nuevo jugador del Sakaryaspor de Turquía

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Sergio Peña vuelve al fútbol del extranjero. El Sakaryaspor de Turquía anunció oficialmente, a través de sus redes sociales, que llegó a un acuerdo con el mediocampista peruano para incorporarlo a su plantel para la nueva temporada.
