Sergio Peña es nuevo jugador del Sakaryaspor de Turquía

Sergio Peña firmó por Sakaryaspor de Turquía. (Foto: Sakaryaspor)
Por Redacción EC

Sergio Peña vuelve al fútbol del extranjero. El Sakaryaspor de Turquía anunció oficialmente, a través de sus redes sociales, que llegó a un acuerdo con el mediocampista peruano para incorporarlo a su plantel para la nueva temporada.

