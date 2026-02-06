Sergio Peña es nuevo jugador del Sakaryaspor de Turquía

Sergio Peña vuelve al fútbol del extranjero. El Sakaryaspor de Turquía anunció oficialmente, a través de sus redes sociales, que llegó a un acuerdo con el mediocampista peruano para incorporarlo a su plantel para la nueva temporada.

“Nuestro club ha llegado a un acuerdo con Sergio Peña. Le deseamos muchos éxitos con nuestra camiseta verde y negra”, publicó la institución turca, confirmando así la llegada del futbolista nacional.

El traspaso se produce en medio de un contexto agitado en Alianza Lima, club al que Peña había retornado con grandes expectativas, pero donde su etapa terminó de forma abrupta por la decisión tomada por la directiva aliancista de apartarlo junto a Zambrano y Trauco, ante la denuncia de la joven argentina por abuso sexual.

✍️ Kulübümüz, Sergio Peña ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz.



💚🖤 Hoş geldin Peña! pic.twitter.com/aZlWgEbejk — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) February 6, 2026

Dentro de ese escenario, el nombre de Peña fue uno de los más comentados, al ser señalado como parte de un grupo de futbolistas que no encajó en el nuevo rumbo deportivo del club íntimo, lo que terminó por acelerar su desvinculación.

Ahora, el volante de la selección peruana apuesta por relanzar su carrera en Turquía, donde buscará continuidad y protagonismo en una liga competitiva.