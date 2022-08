No tuvo reparos en golear a su adversario. Malmö FF de Sergio Peña goleó 9-0 a Brålanda IF por la Copa de Suecia. Sejdiu (x3), Kiese Thelin, Gall (x3) y Rakip fueron los autores de los tantos de la victoria. El mediocampista nacional no tuvo minutos en encuentro.

Con este resultado, Malmö FF accedió su problemas a la siguiente instancia. El próximo partido del combinado celeste será ante IF Elfsborg por la fecha 21 de la Allsvenskan.

¿Por qué Sergio Peña no salió en lista?

Según información del medio sueco Sport Bladet, el motivo por el cual el peruano no fue tomado en cuenta es porque ha solicita irse del club. El peruano no se siente cómodo en Malmö debido al poco protagonismo, algo que comenzó a incrementar tras las llegadas de Andreas Georgson al banquillo.

Aún se desconoce si los directivos de la institución sueca acatarán el pedido de Peña o harán caso omiso. Esto, debido a que la mayoría de ligas importantes de Europa cierran el mercado el 1 de septiembre, salvo excepciones como Bélgica, Turquía, Grecia o Portugal.

De momento, Sergio Peña ha disputado 35 partidos oficiales con Malmö FF desde su contratación en agosto del 2021. El peruano tan solo ha marcado 1 tanto.