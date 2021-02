En principio, Godoy Cruz avisó a Wilder Cartagena que no estaba en los planes para la nueva campaña. Entonces, el volante nacional estudió alternativas para continuar su carrera. Entre las opciones que tuvo sobre la mesa estaba una propuesta de Sporting Cristal, club que jugará la Liga 1 y la Copa Libertadores.

El mediocampista desechó la oferta de los ‘celestes’, pues tenía el deseo de seguir en el fútbol del exterior. “Había un interés de Cristal, no avanzamos mucho en el tema porque quería continuar mi carrera en el extranjero”, declaró en una entrevista con el programa La Sobremesa de Radio Ovación.

Cartagena tuvo chances de ir a Europa, pero no se concretó. “Hubo interés de Olmedo (Ecuador), de Perú y de Turquía, pero lamentablemente se cayó. El presidente de Godoy Cruz me había comunicado que iban a contar conmigo y estábamos buscando una solución. Cuando se cayó lo de Turquía, apareció lo de Perú, pero no ahora no quiero volver”, explicó.

Luego, el peruano tuvo un diálogo con el nuevo técnico del ‘Tomba’, Sebastián Méndez, y acordó su permanencia. “No quería salir de Godoy Cruz, tuve una conversación con el DT, fue frontal conmigo y me quedé para luchar un puesto. Me quedan seis meses de contrato”, sostuvo el ex Alianza Lima.

‘Carta’, que está en plena pretemporada y sumó minutos en los amistosos del club mendocino, aclaró cuál es la tarea del equipo. “El objetivo principal es sumar puntos para alejarnos del promedio y dejar al club tranquilo”, agregó.

Cartagena piensa en la Blanquirroja

Wilder Cartagena es uno de los potenciales convocados para la selección peruana. En ese sentido, el jugador reconoció que la próxima jornada de las Eliminatorias camino a Qatar 2022 será vital para el cuadro nacional.

“Será complicado: Bolivia allá y Venezuela, que es una selección que está creciendo mucho. Tenemos que ponernos como objetivo mínimo sacar cuatro puntos, antes que las demás selecciones se vayan escapando”, cerró.