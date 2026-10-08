Teófilo Cubillas recibió el Dragón de Oro del FC Porto por su trayectoria en el fútbol portugués. El histórico peruano agradeció el reconocimiento y destacó su significado personal.

“Un honor que guardaré siempre en mi corazón”, expresó el ‘Nene’, quien agradeció al club por entregarle esta distinción. También recordó su llegada a Oporto el 4 de diciembre de 1973.

El exfutbolista resaltó el cariño recibido por parte de la institución y sus seguidores desde su llegada. Aquella bienvenida marcó el comienzo de una etapa inolvidable en Portugal.

“Fueron años inolvidables, de 1974 a 1977, que siempre llevaré en mi corazón”, manifestó Cubillas, al recordar el periodo durante el cual defendió los colores del conjunto portugués.

Asimismo, el máximo goleador peruano en Mundiales agradeció al actual presidente del club, André Villas-Boas, por las atenciones recibidas. El homenaje representó una noche especial para el histórico delantero.

“Gracias también a mi querida familia por su apoyo incondicional y por acompañarme en esta noche tan emotiva”, señaló. Finalmente, reafirmó su vínculo con el Porto: “¡Gracias, FC Porto! Siempre llevaré estos colores y a su gente en mi corazón”.