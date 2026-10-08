Por Redacción EC

Teófilo Cubillas recibió el Dragón de Oro del FC Porto por su trayectoria en el fútbol portugués. El histórico peruano agradeció el reconocimiento y destacó su significado personal.

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