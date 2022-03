El último sábado se marcó una de las páginas más tristes de la Liga MX: las barras de Querétaro y Atlas desataron una batalla campal en el Estadio La Corregidora en pleno partido, dejando como consecuencias a varias personas heridas, de acuerdo a información oficial de las autoridades de México. En dicho compromiso estaba presente un peruano: Anderson Santamaría, que defiende los colores del conjunto tapatío.

El defensor nacional fue titular en el actual campeón del fútbol mexicano y, cuando comenzó la invasión, este tuvo que huir con sus compañeros para ponerse a buen recaudo y evitar sufrir algún ataque por parte de las personas que ingresaron al “verde” a agredir. No solo los jugadores del Atlas regresaron corriendo a su respectivo vestuario, también lo hizo la plantilla del Querétaro.

Todo ocurrió alrededor de los 63 minutos, cuando comenzó una pelea en las gradas entre los aficionados de ambos equipos. Posteriormente, ese enfrentamiento se trasladó al campo de juego.

#GallosvsAtlas



Lamentable lo que está ocurriendo en estos momentos en la cancha del estadio 🏟 Corregidora.



🎥 l @futfer13 #LaVozDelFutbol🎙 pic.twitter.com/nyJsDd336F — W Deportes (@deportesWRADIO) March 6, 2022

Liga MX suspendió la jornada del domingo

A través de las redes sociales, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, informó que no se disputarán los partidos que estaban programados para este domingo 06 de marzo debido a la tragedia ocurrida en Querétaro.

“La Liga MX lamenta y condena los terribles hechos en el Estadio La Corrregidora durante el partido Querétaro vs Atlas, es una situación de violencia grave que nos ocupa a actuar enérgicamente contra los responsables”, comenzó diciendo.

“Estoy anunciando la suspensión de los partidos restantes de la Jornada 9 a celebrarse este domingo en solidaridad con las personas afectadas en el encuentro de este sábado y con la preocupación de que estos actos no se presenten más”, añadió.

Los duelos postergados fueron los siguientes: Pumas vs. Mazatlán FC, Xolos de Tijuana vs. Atlético de San Luis y Pachuca vs. Tigres.

Conforme a los criterios de Saber más

TAMBIÉN PUEDES LEER