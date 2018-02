Miles de peruanos están al pendiente de las actuaciones de varios legionarios. Entre ellos aparece el nombre de Miguel Trauco, quien hasta el día de hoy no ha disputado ni un solo minuto en Flamengo.



Eso ha generado una ola de insatisfacción entre los seguidores del lateral izquierdo nacional. Muchos creen que no es del agrado del nuevo comando técnico de Flamengo.



Pero lo cierto es que Miguel Trauco no ha podido jugar en lo que va de la temporada con el 'mengao' porque presenta una complicada lesión muscular, la cual está retrasando su aparición en las canchas.



Además otro aspecto que mantiene fuera a Miguel Trauco es su estado físico. Mientras el ex Universitario de Deportes no recupere al 100% su forma no podrá pisar el gramado con los rojinegros.



"El Centro de Excelencia en Perfomance decidió asegurar su regreso y perfeccionar la forma física de Trauco, que hizo 53 partidos oficiales con Flamengo en 2017. El lateral ha participado normalmente de los entrenamientos con Paulo César Carpegiani, pero el departamento de fútbol acordó que solo va a utilizar el jugador cuando complete todo el proceso de reacondicionamiento físico", explicó Globoesporte.



Hace pocos días, Miguel Trauco se reunión con Ricardo Gareca en Brasil para conversar sobre su inactividad en Flamengo. Además otro tema que abordaron fueron la participación de la selección peruana en los duelos amistosos previo a la Copa del Mundo 2018.